Los conductores de una reconocida empresa de delivery de los Estados Unidos vuelve a generar controversia en redes sociales como TikTok ¿por qué? Pues muestra muchos paquetes apilados: pedidos de clientes que no han dejado ningún tipo de propina. El hecho se hizo tendencia rápidamente.

Paquetes que demoran horas o no son entregados

El video cuenta con más de 3.3 millones de reproducciones y publicado por el usuario Steven Liang, en cuyo metraje vemos numerosas bolsas de papel apiladas, una encima de la otra ¿a qué se debe esto? Simple, los conductores de DoorDash no quieren tomar dichos pedidos porque no recibieron propina de los usuarios.

Las imágenes van acompañadas de una descripción que grafica a la perfección la situación: “Estos han estado sentados aquí durante 4 horas porque ningún corredor aceptaría pedidos que no incluyan propinas. Sin propinas no hay viajes, los trabajadores me dijeron que no había choferes ni Uber Eats que fueran a recoger los pedidos”.

Opiniones divididas en TikTok

En la caja de comentarios se armó un intenso debate al respecto, donde los usuarios se dividieron sobre cuánto se les debería de pagar como propina a estos conductores de delivery por aplicativo.

“La cultura de las propinas está fuera de control”, “solo en Estados Unidos damos una propina del 20 por ciento un servicio antes de lo que recibas, además de pagar el 200 por ciento en tarifas. Ridículo”, “estas aplicaciones deben pagar más los conductores y dejar de cobrar tanto a los consumidores”, “necesitamos dejar de normalizar las propinas antes de que se complete el servicio”, “todos están dando propinas por un lujo: alguien que maneja para recoger su comida y llevársela, si hay algo mal después de contactar al soporte”, “dejé de usar todas las aplicaciones de entrega”, “incluso después de dar una propina de 10 o 12 dólares para un viaje de 3 millas, recibí pedidos cancelados, faltaban artículos, comida fría. Lo mejor es escoger”.