Tres mujeres de diversas partes del mundo se han convertido en tendencia de TikTok por una razón muy particular: mostrar en esta red social la particular elaboración de sus vestidos de novias, las cuales no han pasado desapercibidos para nadie en esta red social.

Vestido de novia elaborado por la propia Jennifer McCann. (Foto: Jennifer McCan/TikTok)

Cosiendo su propio vestido

La primera es Jennifer McCann, de 34 años, la cual alcanzó una inusitada fama en setiembre de 2021 cuando reveló ser ella misma quien hizo su propio vestido de novia con la máquina de coser que su papá le enseñó a usar cuando aún era niña.

Esta decisión la tomó tras no encontrar un vestido que le encantara; por ello, compró un corsé blanco, lo tiñó de marrón, agregó apliques, encaje, como de más materiales. En su momento, su video superó los 6 millones de reproducciones.

A Insider, McCann confesó que espera inspirar a otras mujeres a que se decidan a hacer el suyo propio, pero que nunca pensó recibir tantas vistas: “Es muy raro ver a alguien que asume una tarea tan enorme como hacer su propio vestido de novia (…) A todo el mundo le encanta el momento de ‘confiar en el proceso’”.

6 vestidos, una sola boda

Por su parte, Mayura Kulkami Tripathi, de 26 años, quien reside en Detroit, la cual se hizo viral en TikTok por mostrar 6 vestidos diferentes para su boda: 5 de estos para una ceremonia hindú, mientras que el sexto fue un lehenga de estilo más moderno compuesto por un atuendo de falda, la cual es muy típico en celebraciones del sur de Asia.

Su video almacenó poco más de 1.3 millones de reproducciones, donde el público estadounidense quedó fascinando, principalmente, porque no tenían idea sobre cómo se realizaba una ceremonia de la India. A Insider confesó que su éxito se debió a que mostró atuendos diferente a lo que se suele ver en Occidente.

Usando el vestido de mamá

Del mismo modo, Isabella Rapp, natural de Palm Beach, Florida, también dio mucho de qué hablar en TikTok pues consiguió acumular más de 2.1 de millones de reproducciones por revelar que usaría el vestido de bodas que su madre utilizó hace 31 años.

A Insider expresó: “Mi madre lo conservó con la esperanza de que algún día su hija pudiera usarlo (…) cuando me comprometí, abrimos la caja para tener una sesión de prueba divertida e, inmediatamente, supe que era el indicado (…) es raro ver a una novia con el vestido de su madre”.

También nos enteramos que Rapp conservó todos los detalles originales del vestido de su progenitora, incluidas las perlas, encaje importados de Francia; sin embargo, agregó un escote y forro más elegante para darle un toque moderno.

Convertidas en creadoras de contenido

Desde entonces, las tres han dedicado sus respectivos canales en TikTok para crear contenido relacionado a este tipo de tema: “Como creadora, siempre es un sueño que tu contenido se vuelva viral, pero, especialmente, cuando es algo tan especial para ti, como el día de tu boda. Las redes sociales pueden estar llenas de tantas opiniones y creo que estaba tan feliz de ver tanta positividad y amor por el vestido”, explicó Rapp.

Por su parte, Tripathi confesó sentirse contenta con la recepción del público: “Como novia, pasamos tantos días y horas eligiendo el atuendo perfecto. Fue emocionante ver a tanta gente amar los estilos que elegí. Me encantó poder mostrar mi experiencia a tanta gente”.

Finalmente, McCan, confiesa que tuvo una discusión con su dama de honor por esta decisión, lo cual la deprimió durante unos días, pero tras ver los comentarios positivos de los usuarios se sintió mucho mejor: “Pude ver la boda de una manera más positiva. Me ayudó a salir de un lugar oscuro y estoy extremadamente agradecida por eso”, sentenció a Insider.