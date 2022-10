En TikTok se ha vuelto tendencia el video de un novio en Perú realizando increíbles pasos de reguetón en medio de su boda, sorprendiendo a su esposa como a todos los invitados a la ceremonia. Las imágenes no tardaron mucho para hacerse tendencia en esta red social.

Una sorpresa inolvidable

El metraje fue compartido desde la cuenta de Vic Show Perú (@vicshowperu) donde, en la descripción insertada, nos dice: “El novio se Lució haciendo el pasito de Anitta”, en relación a la popular canción “Envolver”.

Lo que vemos es al novio con un grupo de amigos apoderarse de la pista de baile mientras realizan la coreografía de este pegajoso tema. La novia mira impresionada a la vez que está fascinada con lo que hace su ahora esposo, incluso pierde el control cuando su pareja se tira al suelo para realizar un par de movimientos sensuales que caracterizan a la canción de la brasileña.

Quieren una sorpresa igual cundo se casen

El video viral ha sido todo un éxito en TikTok pues, hasta el momento, viene acumulando más de 23.5 millones de reproducciones con miles de comentarios de usuarios que destacan no solo la habilidad para el baile del novio, sino también el deseo de darle un recuerdo inolvidable a su esposa.

“Un amor tan bonito es lo que quiero y no lo tengo”, “yo: lo demás bailarines ¿también están casados?”, “si no me toca así, no quiero”, “si no es así, no quiero nada”, “la emoción de la novia lo dice todo”, “si el vato con el que me caso no hace esto o algo parecido, yo me divorcio al día siguiente”, “qué linda la novia”, “con uno así soy feliz”, “qué guay, me encanta”, “me encantó la reacción de la novia”.