TikTok ha vuelto tendencia el video de un niño de Argentina quien hizo un pacto con su mamá: si su publicación obtenía más de mil “likes” dejaría el cigarro por una temporada. Pero grande fue la sorpresa de ambos cuando acumularon millones de reacciones en esta red social con miles de usuarios sorprendidos.

“Likes” por una noble razón

Nuestro protagonista se llama Luciano (@lucianoarbe60), quien a finales de agosto grabó un video donde va corriendo hacia la lavandería de su hogar donde se encontraba su madre ordenando la ropa.

“Mamá, mamá, mamá, un video para TikTok ¿Cuántos likes y dejas de fumar? Por lo menos dos meses”, la mujer lo mira brevemente, sonríe mientras sigue haciendo los quehaceres. Le da una cifra (500 mil), pero el pequeño responde: “pero, tampoco soy tan famoso”.

La progenitora baja la apuesta y acuerdan que quede en mil. Contento por el acuerdo, el niño va para la sala y emocionado le escuchamos decir a la cámara: “Chicos, no quiero que fume más mi mamá”.

Usuarios encantados con Luciano

Pero, lejos de obtener tan solo mil “likes”, el pequeño y su madre quedaron atónitos cuando, hasta el momento, vienen acumulando más de 3.2 millones de reacciones y cifras que están por encima de los 14.8 millones de reproducciones.

De inmediato, los usuarios de TikTok no dejaron pasar la ocasión para comentar su sorpresa: “su emoción me parte el corazón”, “todos apoyamos a ese niño a que te salve la vida. Qué orgullo de hijo”, “señito, deje el cigarro, es que su hijito es tan tierno”, “que ese niño quiera salvarle la vida (a su mamá) da mucha ternura”, “esto duele, en verdad. No da risa ni nada pues que un hijo te diga que dejes de fumar es por algo”, “haz tu mayor esfuerzo mamá, mira quien te lo pide y lo lograrás”.

Quieren saber si cumplió su promesa

Sin embargo, luego de este metraje, miles de internautas han comentado los videos posteriores, preguntando si la madre del pequeño ha cumplido con su compromiso y ha dejado de fumar, pero, hasta el momento no hay un video de actualización que toque este tema.