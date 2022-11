Una joven de Wellington, Nueva Zelanda, se las arregla para no pagar alquiler y ahorrar más de 1500 dólares por mes.

Ruby Frances, de 24 años, se mudó a Londres, Inglaterra, en julio de 2022. Al pisar suelo británico, se dio cuenta de que no podía darse el lujo de pagar una casa, pero quería mudarse para empezar a buscar trabajo.

Las cosas cambiaron cuando vio un video de TikTok que la llevó a un sitio web llamado Trusted House Sitters, donde brindan la posibilidad de encontrar lugares donde hospedarse a cambio de realizar labores domésticas. Por medio de este portal, Ruby ha podido alojarse en cinco casas diferentes desde que llegó al Reino Unido.

Así, la joven, graduada en desarrollo web, se hace cargo de los gatos, las plantas y las tareas del hogar mientras los dueños no están.

Vive en Londres y no paga alquiler por cuidar a las mascotas de los dueños

“Es tan genial que literalmente me quedo en casas increíbles gratis y cuido a sus gatos”, dijo Ruby, según consigna el medio Surrey Live. “No me di cuenta de que esto era posible hasta que vi un TikTok al respecto. No habría podido permitirme vivir en Londres y buscar un trabajo si no fuera por cuidar casas”.

Ruby decidió que quería mudarse a Londres después de acabar su carrera en junio de 2022. Viajó a Londres al mes siguiente y se quedó en su primera casa durante cinco días.

“Era una casa grande y adecuada, por lo que alquilar algo así hubiera costado al menos 500 libras por las cinco noches y lo obtuve gratis”, recordó. “El gato dormía conmigo todas las noches, era tan lindo”.

Luego, se mudó a su próxima casa durante tres semanas, en donde contaba con todo lo necesario para poder vivir.

“Era una casa de cuatro pisos, así que era enorme”, indicó. “Me despertaba en las mañanas y alimentaba al gato y regaba las plantas”.

“Puedo estar en Londres explorando durante el día, solo tengo que asegurarme de estar allí durante la noche. A la mayoría de los lugares no les gusta que tengas invitados y eso significa que he tenido que rechazar ofertas de vacaciones porque necesito estar en la casa, pero no sería posible para mí vivir en Londres sin hacer esto”, agregó.