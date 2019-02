WhatsApp: evita que otros lean tus mensajes con tu huella dactilar o Face ID

Síguenos en Facebook

WhatsApp agregó una nueva función que permite proteger tus conversaciones de miradas indiscretas y evitar así que estas sean leídas.

Y es que la aplicación podrá ser bloqueada gracias a la tecnología Touch ID, la cual funciona con la huella dactilar o con el reconocimiento facial.

Eso sí, vale aclarar que dicha función aparece con la actualización de WhatsApp para iOS, es decir, que por el momento solo funcionará para los usuarios de los modelos más recientes de iPhone.

La popular aplicación de mensajería informó que esta medida tiene como objetivo añadir "un nivel más de seguridad a tu cuenta".

¿Cómo activarlo?

Lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación. Luego, una vez que ya cuentes con la versión más reciente, dirígete a Ajustes > Cuenta > Privacidad > Pantalla bloqueada.

Es allí donde podrás activar el Touch ID (iPhones X, XS, XS Max y XR) o Face ID (5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus) y elegir entre las opciones después de cuánto tiempo quieres que el aplicativo necesite de tu huella o rostro para desbloquearse.