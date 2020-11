Yiddá Eslava y Julián Zucchi realizaron una colecta virtual a favor de los heridos que dejó las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino. Precisamente, la pareja sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al contar que han recaudado más de 24 mil soles.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y exchica reality compartió un video de la transmisión que hicieron para recargar los fondos mediante una ‘cybertón’.

“Como peruana no puedo ser ajena a la situación tan complicada por la que atraviesa nuestro país, no puedo mirar al lado y hacerme la que no veo cuando está en mis manos la posibilidad de ayudar aunque sea con este granito de arena”, manifestó Yiddá Eslava en la popular red social.

Asimismo, la pareja de actores contó que recaudaron exactamente S/ 24 278.23, monto que fue repartido en partes iguales entre algunos de los heridos de gravedad que dejó las marchas del pasado 12 y 14 de noviembre.

En el clip se detalla que el dinero fue repartido entre las familias de Albert Ñahui, Yoel Meylle, Percy Pérez, Alex Flores, Lucio Suárez y Jon Cordero. Incluso, algunos familiares de los heridos agradecen todo el apoyo que les están brindando en estos momentos difíciles.

Como era de esperarse, la iniciativa de los actores generó una serie de comentarios positivos en las redes sociales y los cibernautas no dudaron en agradecerles por no ser ajenos a la realidad nacional.

