El candidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, señaló que durante el anterior debate una moderadora le cambió el apellido. Esto en respuesta a las motivos que expuso Rafael López Aliaga para sustentar que no está de acuerdo con la organización del debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“En realidad cuando uno debate tiene las cosas claras, no tiene miedo ni temor a nada. El señor (López Aliaga) está poniendo una serie de pretextos. Yo estuve en un debate donde todos me insultaban, donde incluso una moderadora me cambiaba el apellido, donde todos hacían difamaciones y yo no me he corrido. Estuve ahí”, dijo el candidato.

Yonhy Lescano recuerda que le cambiaron el apellido durante debate: (VIDEO)

Sobre el candidato de Renovación Popular, expresó que da la impresión que no está preparado. “El señor me parece que no tiene mucho sustento para entrar a debate. No está preparado, es la impresión que tengo. Yo estoy preparado para todo. El debate va a ser un elemento más pero yo tengo 19 años trabajando en el Congreso. Estoy preparado para debatir”, agregó.

Recordemos que la periodista Mávila Huertas, moderadora del debate presidencial organizado por América TV, llamó por error “Merino” al candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano.

“Tiempo cumplido candidato Merino”, dijo Huertas al término de la intervención de Lescano Ancieta, en clara referencia a Manuel Merino de Lama, tras lo cual hubo una pausa comercial.

Al retornar, la periodista hizo una rectificación y aclaró que al término del anterior bloque se refirió a Yonhy Lescano y no al expresidente, quien solo duró seis días en el cargo y que renunció en noviembre del 2020.

