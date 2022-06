Dzasko estrenó “Like this” en colaboración con Elodie Gervaise. La canción —que ya se encuentra en YouTube y en las principales plataformas digitales— marca el retorno post pandemia del artista peruano.

“Like This” —un tema que se pasea entre el indie pop, la electrónica y el rock psicodélico— fue grabado entre Los Angeles y París.

El single forma parte del segundo EP de Dzasko, un álbum que comenzó a gestarse a finales del 2021 y que se estrenará a finales de setiembre de este año.

“Con esta producción, el músico busca crear un entorno futurista moderno con una combinación de estética y cualidades de una era clásica del rock, creando una banda sonora para este viaje retro futurista”, se señaló en comunicado de prensa.

Dzasko es productor, compositor y cantante. Actualmente, el músico radica en Los Angeles, este joven talento peruano hizo su debut en 2014 bajo el sello Megaton Records con la canción “Why do you love me”, tema que produjo junto a Steerner y Jonny Rose.

Su tema “Time is on your side” logró un total de 3 millones de reproducciones a nivel mundial, además de ser parte de la programación de diversos radios en el mundo, como SiriusXM Radio y iHeart Radio de EE.UU.

