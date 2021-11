Una familia de Comas compró al zorrito andino Run Run pensando que se trataba de un perrito. Luego de una larga travesía, las autoridades lograron capturar al animal silvestre y así iniciar una campaña contra el tráfico de la fauna silvestre en el país. Como parte de la estrategia, se abrió una cuenta de OnlyFans para recaudar fondos.

Gracias a la labor de Profonanpe, el zorro andino buscará que los usuarios de esta plataforma donen dinero y así se puedan salvar a a más animales silvestres en diversos rincones del país.

“¡Hola! Soy Run Run, un zorro andino de la región alto andina de Perú. Hace un par de años me trajeron a Lima contra mi voluntad y hoy soy el zorro más famoso del Perú. Sin embargo, no soy simplemente una cara bonita y por eso quiero usar mi imagen para que más animales como yo no tengan que abandonar su hogar. ¿Quieres ayudar?”, así se lee en la bienvenida a la cuenta de OnlyFans del zorro.

Cabe indicar que Profonanpe no recauda dinero mediante OnlyFans, pues en la cuenta de Run Run solo se hallará la información para hacerlo. Estos son los números de cuenta para mostrarle tu apoyo:

BCP Soles Profonanpe:

Cuenta: 191 01576556 0 79

CCI: 00219110157655607959

Profonanpe es una entidad privada sin fines de lucro, el cual se especializa en la captación y administración de recursos financieros de forma eficiente, destinados a la ejecución de programas y proyectos que ayuden a la conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación del cambio climático.