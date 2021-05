La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió este martes una alerta de localización por un menor desaparecido tras el accidente en un tramo de la Línea 12 del metro de la capital mexicana, que ha dejado hasta el momento al menos 24 fallecidos.

En un comunicado, la Fiscalía informó que, tras una denuncia ciudadana, aplicó los protocolos de búsqueda para localizar a un menor de edad, del que se desconoce su paradero desde la noche del lunes, y que posiblemente viajaba en el convoy desplomado.

El menor es Brandon Giovanny Hernández Tapia, de 13 años y buscado desde los primeros minutos del accidente por su madre, Marisol Tapia, quien contó que el niño perdió comunicación con su familia poco antes del desplome.

“No es posible que el Gobierno diga que no hay responsables, el metro no se construyó solo, esa falla ya la tenía y nadie hizo nada. No me proporcionan la lista de muertos y yo quiero saber si mi hijo está muerto”, gritó este martes la mujer con la voz entrecortada mientras buscaba en el lugar del accidente alguien que le diese información.

La madre señaló que el padre del niño está grave en un hospital y que ha buscado al menor en todos los centros médicos pero no aparece.

La Fiscalía relató que se sabe que el menor viajaba en compañía de un adulto, quien a través de una llamada telefónica le informó a la madre que la noche del lunes se dirigían de regreso a casa y que ambos se encontraban en la estación Periférico Oriente de la Línea 12 del metro, un par de paradas antes del lugar del colapso.

Minutos más tarde, la madre del menor se enteró del accidente y de inmediato intentó comunicarse con el adulto, que ya no respondió, por lo que se trasladó al lugar de los hechos y comenzó a buscar a las dos personas.

No fue hasta las primeras horas del martes que encontró al adulto internado en un hospital, pero no a su hijo y ello motivó su denuncia.

El accidente ocurrió el lunes a las 22.22 horas (03.22 GMT del martes) cuando cedió una viga de un puente elevado de la Línea 12, entre la estaciones Olivos y Tezonco, en el oriente de la capital, provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de “V”.

Las imágenes del derrumbe del puente, que cayó encima de coches que circulaban por la calle, conmocionaron al país en la mayor tragedia que se recuerda en la capital desde el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Hasta el momento el saldo de la tragedia es de al menos 24 muertos, 10 de ellos identificados, y 79 personas lesionadas, 15 de las cuales permanecen todavía hospitalizadas, algunas de gravedad.

Fuente: EFE

