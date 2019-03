Aerolínea quiso impedir que mujer tomara su vuelo por vestir ropa 'inadecuada'

Síguenos en Facebook

Casi pierde su vuelo. Una joven de 21 años pasó el peor momento de su vida cuando la aerolínea en la que pagó su ticket de avión trató de impedir que lo abordara porque estaba usando ropa 'inadecuada'.

Según contó Emily O'Connor, quien viajaba el 12 de marzo en un vuelo de Thomas Cook Airlines desde el aeropuerto de Birmingham, Reino Unido, a Tenerefie, en las islas Canarias, la tripulación de la cabina de su avión le indicó que su atuendo estaba "causando ofensas".

La joven tenía puesto un top corto y pantalones de talle alto. Ante esa situación, Emily usó sus redes sociales para contar el desagradable momento.

"Volando de Birmingham a Tenerife, Thomas Cook me dijo que me iban a retirar del vuelo si no me ‘cubría’ porque estaba ‘causando ofensa’ y era ‘inapropiada", escribió en Twitter. "Tenían cuatro auxiliares de vuelo a mi alrededor para tomar mi equipaje y sacarme del avión".

Ella señaló que tenía puesta esa ropa durante su estadía en el aeropuerto y nadie le dijo nada hasta que entró en el avión. O'connor dijo que ante ese pedido se levantó para preguntar a los pasajeros si se sentían ofendidos por su atuendo, quienes no respondieron.

Sin embargo, el gerente del vuelo, junto a otros miembros del personal, la amenazaron con que si no se ponía una chaqueta encima la sacarían del avión.

Fue su prima quien le dio una chaqueta para que se cubriera. "Hicieron comentarios en el altavoz sobre la situación y me dejaron temblando y molesta por mi cuenta", escribió.

Por su parte, la aerolínea lamentó los hechos e indicó que le pidieron las disculpas correspondientes a la joven. "Lamentamos haber molestado a la señorita O’Connor", dijo la aerolínea en un comunicado. "Está claro que podríamos haber manejado mejor la situación".

"Al igual que la mayoría de las aerolíneas, tenemos una política de vestimenta adecuada. Esto se aplica por igual a hombres y mujeres de todas las edades sin discriminación. Nuestros equipos tienen la difícil tarea de implementar esa política y no siempre lo hacen bien", agregó la aerolínea.