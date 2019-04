Alan García salvó de secuestro al expresidente colombiano Juan Manuel Santos

Síguenos en Facebook

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos contó en su libro "La batalla por la Paz" que el finado expresidente Alan García e Ivan Duque Escobar, padre de su sucesor presidencial Iván Duque, le salvaron de un secuestro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Santos describe en su libro que García estuvo asilado en Colombia entre los años 1992 y 2000, por la persecución política del mandato de Alberto Fujimori.

El extinto exmandatario había consolidado varias amistades, entre ellas con Iván Duque Escobar, “un político antioqueño que había sido gobernador de Antioquia, ministro de Minas, buen amigo de mi familia y mío también. ¡Quién se iba a imaginar entonces que su hijo, Iván Duque Márquez, se convertiría en mi sucesor en la Presidencia de la república”, describe el exmandatario colombiano en su obra.

“Por diversas circunstancias, Alan García se enteró de que las FARC tenían un plan para secuestrame cerca a Anapoima. La guerrilla me venía haciendo seguimiento y había detectado que yo montaba en bicicleta por un camino rural. En ese entonces, García no era amigo mío pero me mandó razón con Iván Duque Escobar de que dejara de hacer esos paseos solitarios en bicicleta”, escribe el expresidente Santos.

Y recuerda que pudo comprobar la advertencia: “Tuve la oportunidad de verificar, por información de inteligencia, que su advertencia había sido no solo verídica sino oportuna. De manera que García y Duque me salvaron de vivir la tragedia de un secuestro”, dice en la página 422 de "La batalla por la Paz".

Como se sabe, Alan García vivió en Colombia hasta el 2001, año en el que regresó al Perú luego de que prescribieran los delitos por soborno entre su gobierno para lanzarse nuevamente a la presidencia. Sin embargo su candidatura no tuvo éxito en ese entonces pero sí en 2006 y quien falleció el pasado 17 de abril disparándose un balazo en la sien.