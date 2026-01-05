La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este lunes el rechazo categórico de su país a la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que “América no pertenece a una doctrina ni a una potencia”, y defendió que el continente y sus naciones deben decidir su futuro sin presiones externas.

Contexto de la operación en Venezuela

La intervención de Estados Unidos incluyó ataques aéreos y acciones de fuerzas especiales en Caracas que llevaron a la captura de Maduro, acusado por Washington de tráfico de drogas y narco-terrorismo. Organismos internacionales y diversos gobiernos han manifestado reacciones encontradas ante la acción.

Tras la caída de Maduro, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, asumió un rol de liderazgo bajo la constitución venezolana, aunque el contexto político sigue siendo altamente tenso.

Postura mexicana sobre soberanía y no intervención

Sheinbaum enfatizó que México defiende el respeto pleno a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, principios consagrados tanto en la Constitución mexicana como en el derecho internacional.

“La historia de América Latina ha demostrado que la intervención no trae democracia ni estabilidad duradera”, manifestó, subrayando que cada nación debe definir libremente su forma de gobierno y su futuro.