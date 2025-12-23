Los nuevos archivos publicados este martes por el gobierno de Estados Unidos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein contienen numerosas referencias al presidente Donald Trump, incluidos documentos que detallan vuelos realizados por el mandatario en el jet privado del financista, cuando ambos mantenían una relación de amistad.

El material fue difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que publicó alrededor de 11.000 enlaces a nuevos documentos en línea, aunque algunos de ellos no conducían a ningún archivo, según constató la Agence France-Presse.

Entre los archivos hay cientos de videos y audios, así como imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando Epstein fue hallado muerto en su celda mientras esperaba un nuevo juicio por presuntamente dirigir una red de tráfico sexual.

Justicia defiende a Trump

Ante la publicación, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en defensa del mandatario, de 79 años, señalando que parte del contenido carece de sustento.

“Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, indicó la institución en la red social X.

El organismo sostuvo además que, de haber tenido credibilidad, dichas acusaciones “ya se habrían utilizado como arma contra el presidente”.

Trump no está acusado de ningún delito relacionado con Epstein.

Viajes y relación personal

Epstein cultivó un amplio círculo de amistades influyentes, entre ellas Trump, con quien fue fotografiado en eventos sociales durante varios años. Aunque el presidente ha afirmado en reiteradas ocasiones que no era cercano al financista, los documentos recientemente divulgados incluyen una nota de fiscales federales de Nueva York, fechada en enero de 2020, que detalla reiterados viajes de Trump en el jet privado de Epstein.

Algunas referencias incluidas en los archivos no han podido ser verificadas, como una carta manuscrita atribuida a Epstein desde prisión, cuyo contenido no ha sido confirmado por las autoridades.

Trump ha dado distintas versiones sobre el quiebre de su relación con Epstein y esta semana reiteró que se oponía a la publicación total de los documentos, al considerar que podrían “mancillar a personas inocentes”.

Presiones políticas y retrasos

La divulgación de los archivos se produce tras la aprobación casi unánime en el Congreso de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que ordenaba hacer públicos todos los documentos antes del 15 de diciembre.

Los congresistas Ro Khanna y Thomas Massie advirtieron con presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por los retrasos en la publicación.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, justificó la demora señalando que fue necesario proteger la identidad de más de 1.000 víctimas.

Única condenada

Hasta la fecha, Ghislaine Maxwell, exnovia y colaboradora de Epstein, es la única persona condenada en relación con el caso. En 2022 recibió una sentencia de 20 años de prisión por su participación en la red de abusos.