Este miércoles, la ciudad de Buenos Aires amaneció con largas filas en las paradas de autobuses, el único transporte operativo debido a una huelga de 24 horas que afecta a aviones, trenes, el metro capitalino (Subte) y taxis.

“Me he coordinado con un vecino para ir a trabajar en su auto”, comentó Erika a EFE, una residente de un suburbio que recorre más de 20 kilómetros hasta el centro de la capital. Mientras algunos logran organizarse con conocidos para llegar a sus empleos, quienes dependen del transporte público ferroviario y viven en las afueras enfrentan dificultades para desplazarse.

Muchos trabajadores han optado por quedarse en casa, según confirmaron varios afectados. “La gente que vive lejos y no tiene auto se está quedando en casa, no está yendo a trabajar. Sin trenes no se accede a la capital”, indicó un residente de Buenos Aires.

Los autobuses urbanos (colectivos) son el único medio operativo, generando largas filas desde la madrugada. Además, los conductores de autobuses han anunciado que se unirán a la huelga mañana si no se llega a un acuerdo con las autoridades.

Los huelguistas exigen salarios justos, mejores condiciones laborales y protestan contra los recortes del gobierno de Javier Milei. Pablo Moyano, cotitular de la Central General de Trabajadores (CGT) y líder del Sindicato de Camioneros, declaró que este paro “es solo el comienzo de algo mucho más importante”, según la emisora AM750.

¿Quiénes están en huelga?

La huelga involucra a los sindicatos ferroviarios, que representan a trabajadores de trenes y Subte, paralizando servicios de pasajeros y mercancías. En el sector aéreo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) también se han sumado, afectando a unos 30.000 pasajeros. Como resultado, el Aeroparque de Buenos Aires luce desierto, mientras que varios vuelos de bajo costo fueron desviados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde pueden operar sus servicios de rampa, informó TN.

Aerolíneas Argentinas ha pedido a sus clientes que verifiquen cambios de horarios y ofrece reprogramación sin cargos adicionales. Además, el Sindicato de Camioneros y el transporte marítimo han detenido sus operaciones, afectando tanto a pasajeros como a carga. En el caso de los taxis, aunque se han unido a la huelga, algunos vehículos aún circulan por la capital.

La respuesta del gobierno de Milei

“Los sindicalistas no te dejan trabajar” es el mensaje del Gobierno de Javier Milei que aparece en la estación de Retiro, uno de los principales puntos de transporte en Buenos Aires. Este mensaje, ampliado con críticas hacia sindicalistas específicos, también se publicó en la aplicación Mi Argentina, utilizada para trámites ciudadanos.

El martes, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, señaló en una rueda de prensa que los huelguistas son “privilegiados que buscan perjudicar a quienes quieren trabajar”.

TE PUEDE INTERESAR