Juan Manuel Castro, de 23 años, quedó internado en terapia intensiva con graves quemaduras en su cuerpo tras ser atacado por una pareja en las afueras de la ciudad de San Juan, Argentina, por una discusión de tránsito. Los agresores le vaciaron un termo con agua hirviendo.

El 24 de noviembre, el deportista junto a su amigo regresaban de entrenar en bicicleta con miras para la famosa competencia “Ironman” hasta que tuvo la mala suerte de toparse con un alterado conductor que empezó a tocarles bocina y a insultarlos.

Pensando que el mal momento quedaba ahí, Juan Manuel Castro y su compañero fueron encarados por el mismo sujeto en una estación de servicio minutos más tarde mientras tomaban agua. “Ciclistas de m… vayan a trabajar. Los voy a matar”, gritaba el hombre, quien portaba un fierro con intención de agredirlos.

La madre de la víctima, María Fernanda “Tuti” Cerdera, se encuentra en la búsqueda de testigos que hayan documentado la agresión.

En diálogo con Infobae, “Tuti” señala que una mujer que iba de copiloto del agresor bajó del carro con un termo en la mano y lo arrojó contra el joven de 23 años. “Él alcanzó a correrse porque su amigo le advirtió que tuviera cuidado. Pero tiene quemaduras de 1° grado en el torso y de 2° grado en las piernas y en los testículos”.

Castro quedó internado en terapia intensiva del Hospital Marcial Quiroga, donde fue sometido a su primera operación el pasado 26 de noviembre: le hicieron curaciones profundas, cortes para drenaje y raspado de las heridas.

Tras responder de buena manera, el lunes 29 tuvo que ser sometido a una segunda intervención quirúrgica.

“Todavía resta una tercera, hay que ver cuándo se la hacen”, detalló la madre de Juan Manuel Castro. Además, relató lo que le confesó su hijo post-operación: “El médico me dijo que me olvide de competir y eso me quedó gravado. Me cag… la vida, mami. Estuve siete años esperando este momento”, lamentó el atleta.

La víctima se estaba preparando para el “Ironman 70.3″ que se iba a realizar el 26 y 27 de marzo de 2022 en San Juan, Argentina.

VIDEO RECOMENDADO

Sofía Mamani consiguió la primera presea dorada de la delegación peruana en la prueba de 10k de atletismo en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali Valle 2021. (Fuente: América TV)