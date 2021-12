Con una fortuna valuada en 11.800 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes (puesto 53 de las personas más ricas del mundo de 2021), Jack Dorsey anunció el pasado lunes 29 de noviembre que deja de ser el director ejecutivo de Twitter, plataforma que fundó en 2006 junto a Evan Williams, Biz Stone y Noah Glass.

Fue el mismo Jack Dorsey que anuncio su retiro de la compañía tras varios años de presiones para que dejara el cargo. “Después de 16 años trabajando en la compañía [...] he decidido que es el momento de irme. He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para dejar atrás a sus fundadores”, comunicó el excéntrico empresario estadounidense. Pero, ¿quién es Jack Dorsey?

¿QUIÉN ES JACK DORSEY?

Jack Dorsey nació el 19 de noviembre de 1976 en St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Es hijo de Marcia Smith y Tim Dorsey, ingeniero de una compañía que desarrollaba espectrómetros de masas. Desde los 15 años, Dorsey se perfiló como un emprendedor tecnológico pues creó un software para facilitar el despacho de taxis y luego logró transferirlo a compañías del ramo.

Asistió a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri y a la Universidad de Nueva York, pero no concluyó sus estudios en ninguna de las dos. En 1999 se mudó a San Francisco, California, donde fundó una empresa que utilizaba Internet para gestionar el envío de mensajeros, vehículos de emergencia y taxis.

Un año después, en 2000, con 24 años, se le ocurrió por primera vez usar mensajes de texto instantáneos a través de la BlackBerry para mantenerse en contacto con sus amigos, basándose en los principios del software de dispatching. Seis años después, su idea se concretó cuando conoció a Evan Williams, Noah Glass y Christopher Stone, con quienes fundó el servicio de microblogging Twitter, que originalmente se llamó Twttr.

En 2009, Dorsey cofundó y se convirtió en CEO de Square, una empresa de pagos móviles que ofrecía dispositivos y software para facilitar las transacciones con tarjeta de crédito.

¿CÓMO ES LA VIDA DE JACK DORSEY?: MEDITACIÓN Y AUSENCIA DE COMIDA

Jack Dorsey, de 45 años, ha estado alejado de los reflectores de la cámara. Pese a no compartir la cuota de pantalla de sus colegas como Mark Zuckerberg, Elon Musk o Jeff Bezos, el multimillonario de Silicon Valley cree en dos cosas: la meditación y el pasar hambre. De hecho, en más de una ocasión ha revelado que no come.

De acuerdo con el empresario, solamente come cinco veces a la semana, de lunes a viernes y siempre a la hora de la cena. En los fines de semana no prueba bocado. Esta práctica le ha costado una suma de críticas pues, según sus detractores, blanquea una dieta extrema. No obstante, Dorsey defiende su vida afirmando que estos ayunos tan largos le proporcionan una productividad que no podría alcanzar de ninguna otra manera.

La misma disciplina que aplica para sus comidas lo utiliza para meditar. El empresario es practicante de la meditación Vipassana, que implica estar diez días en absoluto silencio para encontrarse a uno mismo.

Pese a tener una gran mansión, Dorsey no tiene gastos o aspiraciones fuera de lo normal. En ese sentido, se considera una persona bastante común y corriente. Eso sí, no dudó a la hora de donar 1.000 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus.

EL CAMBIO FÍSICO DE JACK DORSEY

Lejos de gastar su fortuna en cosas materiales, Dorsey ha decidido llevar un aspecto personal bastante austero: cabeza rapada y barba desordenada. Lleva un piercing en la nariz. Y en cuanto a la ropa usa prendas cómodas, holgadas y, seguramente, baratas.

Aunque este look lo lleva no hace mucho tiempo, pues, hace algunos años era habitual verlo en desfiles de moda en Paris. De hecho, en 201, la revista GQ lo calificó como el CEO más elegante del mundo.

LA PARTICULAR RUTINA DE TRABAJO DE JACK DORSEY

Jack Dorsey reveló en el podcast “Ben Greenfield Fitness: Diet, Fat Loss and Performance” su rutina diaria de trabajo. El empresario se levanta a las 05:30 horas para enviarle un mensaje de buenos días a su madre. No la llama mucho: asegura que solo lo hace una vez al mes.

Luego del saludo a su madre, va a la sauna durante por 15 minutos. Después se da un baño de agua helada durante tres minutos. Cuando está listo se va caminando a trabajar. Desde su casa hasta la oficina recorre 8 kilómetros.

Mientras realiza el recorrido escucha algún podcast. Además de ir maquinando y pensando ideas. En su oficina solo tiene un iPad y allí se queda hasta las 22:00 horas. Durante su jornada laboral de 16 horas, se toma algunos descansos para meditar. De regreso a casa repite el circuito sauna - baño congelado hasta que se va a dormir.

AMANTE DE LAS CRIOTOMONEDAS

Durante su participación en The B Word, un evento que pretende hacer pedagogía sobre las bondades de esta criptomoneda, Jack Dorsey señaló que la paz en el mundo llegará gracias al bircoin o, en su defecto, no llegará nunca.

“Mi esperanza es que el bitcoin cree la paz mundial o ayude a crearla”, dijo Dorsey en la charla.

