La misión Artemis II se prepara para culminar su recorrido con el retorno de su tripulación a la Tierra, luego de completar un sobrevuelo alrededor de la Luna. El reingreso está previsto para este viernes, cuando la nave Orion realice su amerizaje en el océano Pacífico como parte final de la operación.

Tras el descenso, los astronautas permanecerán dentro de la cápsula durante un periodo aproximado de dos horas. Esta etapa forma parte de un protocolo diseñado para asegurar condiciones adecuadas antes de iniciar la evacuación.

Ya casi es hora de regresar a casa 🌎



El amerizaje de la misión @NASAArtemis II está previsto para el 10 de abril a las 8:07 p.m. EDT. En este video, Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, te explica cómo será esta operación. pic.twitter.com/ZCpBhULS3i — NASA en español (@NASA_es) April 9, 2026

Procedimiento tras el amerizaje

De acuerdo con la NASA, el proceso de recuperación se ejecutará de manera progresiva una vez que la nave esté en el agua. Equipos especializados se acercarán a la cápsula para iniciar las maniobras correspondientes.

Durante este tiempo, se llevarán a cabo verificaciones técnicas para confirmar el estado del módulo. Estas acciones permitirán garantizar su estabilidad antes de proceder con la apertura de la escotilla.

El periodo en el que la tripulación permanece dentro de la nave responde a medidas de seguridad establecidas para este tipo de misiones. La permanencia en el interior facilita el control de las condiciones externas mientras se organiza la extracción.

Asimismo, este intervalo permite coordinar las acciones de los equipos de rescate que operan en la zona. Cada fase del procedimiento está orientada a reducir riesgos durante la recuperación de los astronautas.

Secuencia de amerizaje que deberá seguir la cápsula Orión. Foto: NASA.

Evaluación médica de la tripulación

Una vez finalizadas las revisiones, los tripulantes serán retirados de la cápsula de manera individual. Posteriormente, serán trasladados a un equipo médico para evaluar su estado físico tras el viaje.

Este control forma parte de los protocolos aplicados en misiones tripuladas de larga duración. El objetivo es verificar las condiciones de salud luego de la exposición a un entorno espacial prolongado.

La tripulación de Artemis II está conformada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el representante de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen. Cada uno cumple funciones específicas dentro del desarrollo de la misión.

Este vuelo marca un avance dentro del programa Artemis, orientado a la exploración lunar. Se trata de la primera misión tripulada de esta iniciativa impulsada por la agencia espacial estadounidense.

Tripulantes del Artemis II. Foto: NASA.

¿Por qué es importante la misión?

La NASA ha señalado que este tipo de operaciones ya ha sido aplicado en experiencias anteriores. Sin embargo, en esta misión se han incorporado ajustes en los procedimientos y en la tecnología utilizada.

El desarrollo de Artemis II representa un paso dentro de los planes de exploración espacial. La información obtenida permitirá continuar con futuras misiones en el entorno lunar.