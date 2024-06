El Poder Judicial ha programado para el 2 de julio la audiencia de control de plazo contra la congresista Rosselli Amuruz, investigada por presunta negociación incompatible por contrataciones irregulares en el Congreso.

Poder Judicial realizará audiencia de control de plazo contra la congresista Rosselli Amuruz Dulanto el día 2 de julio, investigada por el delito de negociación incompatible ante presuntas contrataciones irregulares en el parlamento. pic.twitter.com/RcBiexZOVu — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 24, 2024





Rosselli Amuruz: Tercera vicepresidenta del Congreso no completa sus semanas de representación

El lunes por la tarde, la congresista por Avanza País (AP) y tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz, hizo una rabieta y le faltó el respeto al titular de la Comisión de Ética,Diego Bazán, luego de que el grupo de trabajo aprobara un informe que recomienda amonestarla de manera pública y penalizarla con 60 días de multa.

La leve sanción, que todavía debe ser ratificada en el Pleno, fue por haber mentido al no reconocer que organizó una fiesta que terminó en una muerte.

Amuruz no solo destaca por protagonizar una serie de escándalos, sino también por algo más: Es la única integrante de la actual Mesa Directiva que no cumple al 100% con las actividades durante la semana de representación. De acuerdo con información revisada por Correo, desde agosto de 2023 hasta marzo de 2024 hubo siete semanas de actividades, es decir, 35 días. Sin embargo, Amuruzno reportó actividades en 14 días.

DETALLES

El 27 de julio de 2023, la Mesa Directiva que encabeza Alejandro Soto(APP) inició sus funciones.

Un mes después, los congresistas presentaron sus informes por la semana de representación del mes de agosto que se desarrolló entre el 21 y 25.

Rosselli Amuruz estuvo en Argentina desde el 18 al 23 de marzo, por lo que pidió autorización, sin goce de haber, para ausentarse desde el 21 al 22 de agosto, lo que fue aprobado por el Consejo Directivo.

Según el informe que presentó Amuruz, sus actividades iniciaron el jueves 24 con reuniones, mientras que el viernes 25 repitió el plato.

Aquel viernes, entre las citas, aparece en una imagen sonriente junto al entonces titular de Justicia, Daniel Maurate, para tratar temas vinculados a la inseguridad ciudadana.

El informe de setiembre es similar. La parlamentaria detalló una serie de actividades en el documento, aunque no precisó en qué fechas se llevaron a cabo. Sin embargo, fueron actividades públicas que se pueden localizar.

El 25 y 29 de setiembre no se registra ninguna actividad. Mientras que el 26 tuvo una reunión con autoridades de Lambayeque, el 27 estuvo en un evento en el Colegio de Arquitectos y el 28 realizó una ceremonia de reconocimiento a los integrantes de la Asociación de Defensores de la Patria y de la Democracia.

En octubre sí reportó actividades los cinco días, desde el 23 al 27.

En tanto, su informe de diciembre señala tres actividades sin precisar la fecha. Participó dos chocolatadas (una en San Martín de Porres y otra en Villa María del Triunfo), además estuvo en una ceremonia.

Es decir, que desde el 18 al 22 de diciembre participó en actividades en tres días.

VIAJES

El año 2024 no cambió mucho para la polémica Rosselli Amuruz.

La semana de representación de enero fue entre el 8 al 12, nuevamente, la legisladora no detalló en su informe qué días hizo cada actividad.

En total, registró cinco actividades que fueron desarrolladas entre el 9 y el 11. Es decir, que el 8 de enero no registró ninguna reunión.

En febrero, la legisladora de Avanza País sí detalló las actividades que hizo por día.

Aunque solo reportó reuniones y visitas los días 5, 6 y 8 de febrero. Mientras que el 7 y 9 no.

Ese mes también viajó a Emiratos Arabes Unidos los días 25 y 26 de febrero.

Según el portal de Transparencia del Congreso se gastó S/12,246.40 en pasajes y S/3855.89 en viáticos, en total fueron S/16,102.29. Los gastos se pagaron con recursos ordinarios y fue autorizado por la Mesa Directiva.

Lo curioso es que en ambos días, la parlamentaria no anunció en su cuenta X (antes Twitter) nada sobre su viaje, en tanto, en Facebook publicó muchas fotografías sobre una actividad que hizo en Perú.

De acuerdo con un informe que presentó ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Amuruz viajó para participar de la Conferencia Parlamentaria de la Organización Mundial del Comercio en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

El documento de 13 páginas tiene conclusiones y recomendaciones resumidos en 24 puntos, que se reumen en “reafirmar”, “afirmar”, “instar” y más.

Por ejemplo: “Reiteramos nuestro sentido compartido de responsabilidad de establecer mecanismos para la supervisión parlamentaria y la participación en las negociaciones y acuerdos comerciales (...)”.

Finalmente, el último informe que presentó corresponde al mes de marzo.

Solo hizo una actividad el 22, porque desde el 18 al 21 solicitó licencia por motivos personales.

Ese mes también viajó a Estados entre del 12 al 14. Sus pasajes costaron S/6109.24 y sus viáticos S/6688.00. Es decir, en total fueron S/12,797.24 con recursos del Estado.

¿Para qué viajó Amuruz a Washington D.C? Para participar en la reunión de Alto Nivel y sesiones de Diálogo de Parlamentarios de las Américas (ParlAmericas).

La legisladora presentó un informe que concluye en cuatro recomendaciones de su viaje.

Una de ellas por ejemplo reza: “Se consideró fortalecer y reafirmar la presencia del ParlAmericas dentro del sistema de la OEA de manera que se constituye un mecanismo de interacción”.

Correo se puso en contacto con la legisladora para obtener su versión, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.