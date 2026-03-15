El Ministerio de Salud palestino denunció que soldados de Israel mataron a tiros a una pareja y a sus dos hijos en el norte de la Cisjordania ocupada.

Según el reporte oficial, el ataque ocurrió en la localidad de Tammun, donde un vehículo fue alcanzado por disparos durante una operación militar.

Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Público Turco de Tubas, informó la entidad con sede en Ramala.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 37 años, su esposa de 35, y sus hijos de cinco y siete años, todos con heridas de bala.

Dos niños sobrevivieron al ataque

La Media Luna Roja Palestina indicó que sus equipos recuperaron los cuerpos de los cuatro integrantes de la familia del vehículo atacado.

Según la agencia de noticias WAFA, otros dos hijos de la pareja, de ocho y once años, resultaron heridos por esquirlas durante el ataque.

Uno de los sobrevivientes, Jaled Alí Bani Odeh, relató a periodistas que presenció el momento en que sus padres y hermanos fueron alcanzados por los disparos.

Versión del ejército israelí

El Ejército de Israel confirmó que cuatro palestinos murieron durante una operación conjunta con la policía fronteriza.

Según el comunicado militar, los hechos ocurrieron durante un operativo destinado a detener a personas sospechosas de participar en actividades consideradas terroristas.

Las fuerzas israelíes señalaron que un vehículo aceleró en dirección a los soldados, lo que llevó a que respondieran abriendo fuego.

Aumento de violencia en Cisjordania

En noviembre, Israel lanzó una operación contra grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania, especialmente en la región de Tubas.

De acuerdo con autoridades palestinas y organismos de la Organización de las Naciones Unidas, en los últimos días se ha registrado un aumento de ataques mortales en este territorio ocupado por Israel desde 1967.

Según esos reportes, al menos seis palestinos han muerto desde inicios de marzo en incidentes atribuidos principalmente a colonos israelíes.