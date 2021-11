Un bebé prematuro nació con una cola de 12 centímetros de largo y una pequeña bola de grasa, así lo explicó un informe emitido por los médicos que atendieron el nacimiento del pequeño. El hecho se reportó en el Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) de Fortaleza, capital del estado de Ceará, en Brasil, informó ATV.

Esta condición se ha registrado por primera vez en el país sudamericano y se trata de una anomalía congénita rara, la cual se entiende como un “apéndice fibroelástico”, que era sostenido por una “cola”, formada por un cordón fibroso, que surgió de la región paraventral lumbosacra izquierda. En todo el mundo, solo conoce de 40 casos similares.

Debido a ello y con el objetivo de asegurar la calidad de vida del recién nacido, los médicos se vieron obligados a realizar una cirugía de extirpación.

“Los apéndices cutáneos lumbosacros y otras lesiones cutáneas son un importante indicio de afectación del sistema nervioso. Después del análisis clínico y los exámenes de imagen, no identificamos ningún componente neurológico. Esto hizo menos compleja la cirugía de remoción. Aún no hay una causa concreta definida. La teoría más aceptada es una alteración en la regresión de la cola embrionaria que todos tenemos durante nuestra fase de desarrollo. Sin embargo, aún no se ha definido la etiología de la alteración”, declaró el pediatra Humberto Forte a diario O Povo.

Este tipo de casos son posibles de ser observados por los médicos durante las semanas de gestación. Se pudo conocer que a fin de encontrar una anomalía de esta naturaleza se requiere llevar a cabo una ecografía de calidad (USG).