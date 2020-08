A la problemática sanitaria, económica y social a consecuencia del coronavirus, se sumó recientemente en Bolivia un nuevo capítulo de la crisis política arrastrada desde octubre del 2019, luego de las frustradas elecciones generales que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia del país y la asunción interina de Jeanine Áñez.

En esta ocasión, el conflicto giró en torno a la fecha de las elecciones generales. Tras la convulsión del año pasado, los nuevos comicios se convocaron para el 3 de mayo. La pandemia, sin embargo, obligó a la suspensión de los comicios para el 6 de setiembre, fecha consensuada entre las fuerzas políticas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Luego, este último organismo aplazó una vez más el sufragio para el 18 de octubre, al considerar que para entonces el país se encontrará en la fase descendente de la enfermedad. Finalmente, el Senado, la noche del miércoles, y la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, este jueves, aprobaron una ley que establece el 18 de octubre como plazo límite acudir a las urnas. Horas después, la presidenta interina Jeanine Áñez promulgó la norma.

Es precisamente esa fecha determinada por el TSE la que generó que desde el lunes 3 de agosto iniciara una serie de protestas convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicado del país, y organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que lidera Evo Morales, hoy refugiado en Argentina.

Los reclamos incluyeron enfrentamientos y el bloqueo de carreteras, que incluso llevaron al gobierno de Añez a custodiar con militares una caravana de camiones de oxígeno medicinal que partió desde Santa Cruz a favor de hospitales de La Paz, Cochabamba y Oruro, donde yacen pacientes de coronavirus.

Lo que dice la norma

La ley amplía a 169 días, computables desde el 3 de mayo, el plazo para la realización de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Es decir, la fecha máxima es el 18 de octubre. Recientemente, el presidente del TSE, Salvador Romero, ha ratificado que dicha fecha es “definitiva, impostergable e inamovible”, según una propuesta de Acta de Entendimiento emitida en medio de un infructífero diálogo el último fin de semana con representantes del Gobierno, partidos políticos y dirigentes sociales.

Representantes de la COB, incluso, plantearon el último miércoles que las elecciones se realicen el 11 de octubre, exigiendo una respuesta del TSE. Mientras tanto, los simpatizantes del MAS cuestionaban la postergación los comicios hasta octubre al considerar que buscaba perjudicar al candidato del partido y exministro de Economía del gobierno de Morales, Luis Arce. Este lidera las encuestas, seguido por el expresidente Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) y la actual mandataria y candidata Jeanine Áñez (Juntos).

La ley también pone un candado legal. Establece que el Ministerio Público inicie de oficio proceso penal “contra quienes, por cualquier medio, pretendan cambiar o cambien la fecha definitiva, impostergable e inamovible de las elecciones generales a realizarse hasta el domingo 18 de octubre de 2020”.

Asimismo, la enfermedad probada, el estado de gravidez, la fuerza mayor o caso fortuito comprobado documentalmente y el ser dirigente o candidato de organizaciones políticas son consideradas por la ley como causales de excusa para los miembros de mesa.

Además, exime de la presentación del certificado de sufragio a quienes no puedan votar por caso fortuito o fuerza mayor comprobada documentalmente, a las personas mayores de 70 años y a aquellos que acrediten haber estado ausentes del país al momento de la votación.

La ley fue aprobada por el Senado el miércoles en la noche y refrendada por la Cámara de Diputados este jueves por la mañana. Por la tarde, la presidenta interina Jeanine Áñez promulgó la norma.





Llamados

En conferencia de prensa esta mañana, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que Áñez —cuestionada desde algunos sectores por ser presidenta y candidata a la vez— promulgará la norma de forma inmediata. En esa línea, aseveró que ya no hay argumentos para las protestas que han traído el caos al país.

“Lamentamos más de cuarenta muertes por falta de oxígeno, no podemos permitir que esa cifra vaya en aumento […] No hay pretexto, no hay argumentos para seguir bloqueando. Lo que tienen que hacer estos sectores radicales de manera inmediata es suspender estos bloqueos que le están haciendo daño no al gobierno, sino al pueblo boliviano”, dijo también en referencia a que los cortes de ruta han perjudicado el ingreso de alimentos a distintas zonas del país.

Según precisó, casi 10.000 bolivianos que participan de los bloqueos a nivel nacional están poniendo en riesgo su vida, pues realizan las medidas en medio de la pandemia.

La Cámara de Diputados aprobó la ley este jueves. En la víspera hizo lo propio el Senado. (Foto: Cámara de Diputados de Bolivia)

“Nosotros ya hemos entendido el sentir de nuestro pueblo, más allá incluso de las diferencias con nuestros sectores sociales, hemos logrado llegar a un consenso. La COB lo único que quiere es que ya no modifique más la fecha, que usted no me diga que mañana ha crecido el pico y vamos a mover al 20 de noviembre, por decirle. No, el 18 de octubre fecha fatal, se caiga el cielo, se abra la tierra, el 18 todos acudimos a votar y elegimos nuestra autoridad”, expresó por su parte el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, en declaraciones a la prensa.

A través de Twitter, el expresidente Evo Morales, quien además es jefe de campaña del MAS, se refirió a la decisión del Parlamento. “La Asamblea Legislativa sancionó la ley que garantiza elecciones en Bolivia con un plazo, una fecha límite, definitiva, impostergable, que blinda de posibles chicanas con garantes internacionales; y lo que es más importante: evitará una nueva masacre”.

En medio del conflicto político, representantes de la Iglesia Católica, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea en Bolivia tentaron una mediación. Al momento, han suscrito un acta testimonial saludando la ley aprobada al considerar que “retoma el cauce legislativo para garantizar el proceso electoral”. “Exhortamos a los actores políticos, institucionales y sociales a sumarse a la brevedad posible al consenso alrededor de la fecha de las elecciones”, sentencia el comunicado.

La promulgación

A las 3:40 p.m. (hora peruana), la mandataria promulgó la ley. Durante una ceremonia breve, manifestó que “estamos impulsando la segunda pacificación”.

En su alocución, refirió que más allá de las diferencias, los bolivianos prefieren el diálogo y la democracia ante la dictadura y el bloqueo.

“Las metas de los bolivianos son la salud y la economía. Es decir, lo que queremos todos es dedicarnos con todas nuestras fuerzas a vencer al virus y mejorar la salud. El enemigo es el virus. Vencer la pandemia es nuestra meta. Pero al mismo tiempo, el enemigo es la crisis económica que trae la pandemia a tantos hogares bolivianos”, señaló.

Las próximas y días serán claves para determinar si la ley frena la ola de protestas y bloqueos en torno a la fecha de las elecciones, que este jueves cumplió doce días. Si bien el TSE insistió con que el 18 de octubre es la fecha definitiva, la norma da un margen a adelantar el día del sufragio.

Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia, promulgó la ley este jueves por la tarde. (Foto: Ministerio de la Presidencia de Bolivia)

