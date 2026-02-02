Un trágico accidente en Brasil cobró la vida de un hombre de 64 años que descendió de su vehículo en pleno viaducto para intentar cerrar el capó que se había levantado. El hecho ocurrió el último sábado 31 de enero en el viaducto de Santa María, ubicado en la avenida Evandro Behr, municipio de Santa María, en Río Grande do Sul, región central del estado brasileño.

El conductor circulaba por el paso a desnivel cuando el capó de su auto se levantó repentinamente, bloqueándole la visibilidad. Ante esta situación, comenzó a reducir la velocidad hasta detenerse completamente en el carril, sin poder estacionarse en un lugar seguro.

Al descender del vehículo para intentar cerrar la tapa delantera, algunos conductores que circulaban por el lugar lograron percatarse de su presencia y lo eludieron, desviándose hacia el carril derecho. Sin embargo, el hombre no pudo regresar rápidamente a su unidad porque el capó aparentemente se había trabado y no lograba cerrarlo.

En ese momento, una camioneta pick up de color blanco que circulaba a alta velocidad se aproximó por el mismo carril. El conductor de la camioneta no alcanzó a advertir que había un vehículo detenido en la vía y lo impactó con fuerza en la parte trasera.

Cayó varios metros desde el viaducto

El violento choque empujó al sexagenario hacia adelante, haciéndolo caer por una abertura que había en el paso a desnivel. El hombre cayó varios metros de altura, golpeándose contra el concreto del sentido contrario de la carretera antes de impactar contra el pavimento.

La Policía Federal de Carreteras de Brasil (PRF, por sus siglas en portugués) llegó hasta el lugar del siniestro y confirmó que el cuerpo fue encontrado en la superficie sin signos vitales. El hombre no viajaba solo: su acompañante logró sobrevivir al choque y fue trasladado a un hospital cercano con heridas leves.

No activó señales de seguridad

Servicios de emergencia y peritos forenses se hicieron presentes para investigar las causas del accidente. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad del viaducto, la víctima no habría colocado el triángulo de seguridad en la vía y no se pudo confirmar si encendió las luces de emergencia de su vehículo.

El capitán Thiago Nunes, comandante del Batallón de Carreteras de la Brigada Militar, se pronunció sobre el lamentable suceso.

“Es una tragedia, no estamos acostumbrados a ver este tipo de accidentes aquí, especialmente en áreas urbanas”, declaró para el Diario de Santa María.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades en este accidente que pudo haberse evitado con las medidas de seguridad adecuadas.