Un grupo de personas de distintas áreas, bajo la coordinación de la Fiscalía de la región de los Ríos, al sur del país, sigue investigando qué pasó exactamente el martes con el expresidente de Chile Sebastián Piñera, quien murió al estrellarse el helicóptero que él mismo pilotaba sobre el Lago Ranco.

Según la fiscal de la región, Tatiana Esquivel, los resultados de la autopsia, que según el Servicio Médico Legal (SML) tardó cuatro horas, ya se los dieron a la familia del exmandatario, y confirman que murió por “asfixia por sumersión”.

Por ahora, no se darán más detalles, así que no parece que se puedan aclarar las dos principales versiones: un problema técnico por las malas condiciones climáticas en la zona, con fuerte viento y lluvia, o algún problema de salud del exmandatario, de 74 años, que le habría hecho perder el control y no poder quitarse el cinturón de seguridad.

Sin embargo, la fiscalía dijo que la investigación sigue en marcha y sigue otras dos líneas: la revisión técnica del helicóptero, que tuvo que ser sacado del lago, y el interrogatorio a los tres sobrevivientes del accidente, la hermana de Piñera, Magdalena Piñera, y el empresario y amigo Ignacio Guerrero con su hijo, que lograron salir nadando.

Piñera era un piloto experimentado al que le gustaba volar sus propios helicópteros personales, y hasta lo hacía cuando era presidente.

Después de la autopsia en el SML de la Región de los Ríos, el cuerpo del exmandatario fue llevado al aeropuerto de Valdivia, a unos 1.000 kilómetros al sur de Santiago de Chile, desde donde será trasladado a la capital.

Será recibido por las autoridades alrededor de las 11:00 hora local (15:00 GMT) en el aeródromo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), y luego se dirigirá a la antigua sede del Congreso chileno, en el centro de la ciudad, donde tendrá lugar una ceremonia íntima con familiares y amigos, antes de que el público pueda despedirse en el velorio.

Después será enterrado en el cementerio Parque del Recuerdo, tras un funeral de Estado al que se espera que asistan mandatarios y exmandatarios de diferentes países.