Los rebrotes del SARS-CoV-2 en el primer país que llevó a cabo un confinamiento masivo hace diez meses por el coronavirus sigue luchando para salir de la pandemia. China vive la víspera del aniversario del cierre de Wuhan, una urbe con 11 millones de personas, desde el 23 de enero del 2020, día en que el Gobierno dispuso el cierre total de establecimientos y servicios públicos durante 78 días.

Los servicios de transporte público de la ciudad fueron suspendidos, pero además, las prohibiciones impuestas por el Gobierno de China debido al impacto del coronavirus afectaron a vuelos, trenes y taxis locales, pues se impusieron controles periódicos. Días posteriores, Wuhan parecía una ciudad sacada de una película de ciencia ficción: las calles estaban desoladas de gente y los autos apenas se visibilizaban.

Debido a que la expansión del virus continuaba, las medidas se extendieron a 13 ciudades cercanas a Wuhan, con alrededor de 40 millones de habitantes, mientras que empezaron los contagios a nivel mundial, los primeros casos, en Francia, Australia, Alemania, Estados Unidos, Filipinas, Emiratos Árabes y Finlandia, indicó RTVE de España. El Año Nuevo chino se canceló, en tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba emergencia internacional por las 170 personas fallecidos y más de 7.000 contagiados.

Hoy por hoy, el gigante asiático ya ha confinado a millones de personas en tres provincias del norte y lleva días superando los dos centenares de contagios diarios (incluidos los asintomáticos), la mayoría por transmisión local.

Además, las alertas se han desatado por los casos que se focalizan en las provincias del norte, seis nuevos contagiados en Shanghái, bastante más al sur, así como el posible movimiento de infectados sin detectar.

El país también empezó a hacer test en amplias zonas de Pekín, que sumó tres nuevos casos en el distrito de Daixing y marca un total de 14 desde el pasado domingo. Aunque esas cifras no incluyen a los asintomáticos (China no los coloca mientras no muestren síntomas), los casos traen de cabeza a las autoridades de la capital y otros lugares.

A pesar del confinamiento en Wuhan, los casos seguían en aumento. (Foto: Captura/CGTN)

EL EPICENTRO

La supuesta zona cero de la pandemia en China, el mercado de pescado y mariscos de Huanan que está al este de la provincia de Hubei (Wuhan), se vislumbraba desolado hoy. Y clausurado por una gran valla azul y blanca de más de tres metros de altura, que impide cualquier vistazo a su interior desde la calle.

Sin embargo, su segunda planta está abierta y repleta de tiendas de gafas, aunque sin clientes. Varios guardias a la entrada solicitan multitud de informaciones y piden escanear códigos de salud a los reporteros de diversos medios de comunicación, antes de permitirles la entrada al establecimiento.

Allí, justo encima del epicentro de la COVID-19, Yana Jung, de 52 años, quien dirige una de las decenas de ópticas que ocupan toda la extensión un piso más arriba, parece no tener miedo del regreso del virus a Wuhan.

“Nosotros tuvimos suerte, porque nos fuimos el 8 de enero por las fiestas de Año Nuevo, antes de que cerrarán la ciudad. Ninguno de los trabajadores de esta planta se contagió”, agrega, pese a que el coronavirus había estallado en el mercado casi un mes antes de la fecha de cierre que señala.

Esta mujer considera que las estrictas medidas de China contra los rebrotes evitarán que la COVID-19 llegue de nuevo a Wuhan, pese a los viajes del próximo período vacacional en el que no piensa, en cualquier caso, moverse de la ciudad, al igual que muchos de sus colegas de planta, reporta EFE.

PRIMER BROTE

Hoy se conoció que se han detectado diez nuevos casos confirmados y 31 asintomáticos entre los trabajadores de una fábrica de pollos en la ciudad septentrional de Harbin, propiedad de la compañía tailandesa Charoen Pokphand, uno de los mayores productores avícolas del mundo.

China ha encontrado a menudo coronavirus en carne y pescado congelado importado, pero hasta el momento no había anunciado brotes en su industria de alimentación.

Este foco se detectó en los test rutinarios de los ciudadanos de la provincia de Heilongjiang, cuya capital es Harbin, con un rebrote desde hace días, lo que aumenta la preocupación sobre otras posibles infecciones ocultas durante la pandemia.

Hacer rápidamente test a millones de personas es el método elegido por China para evitar que algún contagiado, sobre todo asintomático, quede sin ser identificado y, por tanto, moverse libremente.

Una imagen del 4 de abril del mercado de pescados y mariscos de Huanan, Wuhan. (Foto: AFP)

PEKÍN

Hoy también se formaron largas colas de personas para hacerse las pruebas de diagnósticos PCR en grandes barrios de Pekín, que ha ordenado analizar en dos días a los más de dos millones de habitantes de los céntricos distritos de Doncheng y Xicheng. Estas se suman a los test que ya se han hecho en Daxing y Shunyi, los dos distritos afectados por la pandemia en la capital de China.

Los portavoces municipales mostraron también su preocupación por quiebres del control epidémico en algunas zonas rurales de la capital, donde no se ha seguido totalmente la normativa sobre el uso de mascarillas, controles de temperatura o distanciamiento social.

El control de la COVID-19 en el campo es una de las mayores preocupaciones del Gobierno de China, que ha obligado a cientos de millones de inmigrantes que habitualmente regresan a sus pueblos por el Año Nuevo Lunar, el 12 de febrero este año, a someterse a test y a dos semanas de cuarentena en su casa familiar.

Evitar que las infecciones no identificadas puedan extenderse durante los viajes de Año Nuevo chino, tanto en el campo como en las ciudades, se ha convertido en una de las grandes prioridades de Pekín.

