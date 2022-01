Un joven latino de 28 años falleció tras romperse el cuello al intentar saltar los molinetes del metro de Queens, en Nueva York (Estados Unidos). Según Infobae, el hecho ocurrió el pasado 2 de enero en la estación Forest Hills-71st.

El hombre intentó saltar en la entrada para no pagar el pasaje de 2.75 dólares, pero no lo consiguió. Intentó en varias oportunidades, sin embargo, no logró subir sus pies y perdió el equilibrio.

Christopher de la Cruz terminó cayendo al suelo y se rompió el cuello de inmediato. Su muerte fue casi instantánea.

Muchos usuarios cuestionan si el joven latino se encontraba bien de salud, sobre todo por los extraños movimientos que realiza con los brazos al intentar saltar los torniquetes.

En las imágenes de las cámaras de video de vigilancia se ve a De la Cruz intentando ingresar a la estación hasta su fatídica caída.

Los medios locales detallaron que la policía encontró al joven y lo declaró muerto en el mismo lugar. Hasta la estación llegaron los servicios médicos pero nada pudieron hacer.

