El reportero Carlos Julio Gurumendi, del medio RTS de Guayaquil, no aguantó más y rompió en llanto durante un enlace en vivo por la terrible situación que se viven en Ecuador por el nuevo coronavirus, COVID-19.

“Bien mis amigos televidentes, buenas tardes, con el replique de las campanas ha iniciado a las 14 horas en punto en todas las iglesias católicas, el sonar del pedido a Dios para que cubra con su manto...”, inició el periodista hasta que se quebró.

Reportero llora en vivo por crisis que se vive en Ecuador

El reportero con más de 35 años de experiencia intentó reponerse y seguir con la narración de la noticia, pero pidió “mil disculpas” para resquebrajarse y llevarse las manos a los ojos llenos de lágrimas.

"Bien, entendemos. Los periodistas también somos seres humanos y nuestro querido compañero y amigo Carlos Julio Gurumendi ha tenido un pequeño quebranto. Al igual que todos, él también está afectado por todo lo que está sucediendo”, dijo el conductor de televisión que comprendió el dolor del reportero.

450 cadáveres serán recogidos de Guayaquil

Como se recuerda, el diario El Universal reveló hoy que la Policía ecuatoriana maneja un listado con 450 cuerpos que deberá ser retirados de sus viviendas.

“No hay cifras oficiales sobre cuántas personas han fallecido y sus cuerpos no han sido retirados, tampoco sobre los levantamientos ejecutados. No obstante, según un listado que tiene la Policía para acudir a los levantamientos y al que pudo acceder este Diario, este martes estaban registrados casi 450 cuerpos en lista de espera para ser retirados de las viviendas”, señaló dicho medio.

El gobierno ha reconocido las dificultades para retirar los cuerpos; sin embargo, no hay cifras oficiales sobre cuántas personas han fallecido, y si se ha realizado algún levantamiento hasta la fecha.

No muy lejana es la cifra que brindó el concejal de Guayaquil, la noche del lunes. Andrés Guschmer señaló que esa lista era de 400 cuerpos.

