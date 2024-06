El señor López Aliaga ha minimizado el problema en Renovación Popular al decir que no hay resentimiento con nadie e incluso aseguró que todo se arregla con un almuerzo. ¿Está dispuesto a asistir a uno?

No. Lo que sucedió es una acción hecha por lo bajo, oculta, con mala intención, mintiendo. Todo lo que han dicho es una farsa. Para personas que hablen de esa manera, no hay almuerzo que valga.

¿Cree que se burla de usted?

No sé qué estará pensando. Yo trabajo sobre los valores que tenemos.

¿Qué ocurrió exactamente?

Todo comenzó cuando se iba a hacer un pleno que luego (Rafael López Aliaga) suspendió. A su vez, manda a cinco congresistas a presentar un reglamento del partido aprobado, que no tiene nada que ver con el Congreso, pese a que ya existía un reglamento vigente que aprobamos en 2021, el cual indica cómo hacer las cosas. Después de eso me retiré del partido porque no puedo quedarme en donde el presidente modifica el estatuto para convertirse en un monarca absoluto.

¿Qué posibilidades hay de que usted vuelva a Renovación Popular?

Ninguna. Eso no va a suceder nunca. Mis decisiones son meditadas y permanentes.

¿Hay un grupo de congresistas que son franeleros de López Aliaga?

Definitivamente.

¿Quiénes son?

Los que están en la bancada de Renovación Popular como Alejandro Muñante, Jorge Zeballos, Miguel Ciccia y Maria Jáuregui Aguayo.

¿Tiene algún enfrentamiento personal con alguno de ellos?

No. Ninguno. Nada personal.

¿Ha hablado con alguno de ellos sobre este caso?

Para nada. Desde la semana pasada no los veo en el Congreso. De pronto han desaparecido. Incluso no van ni a las sesiones del pleno del Parlamento. Esta semana hemos tenido tres plenos y no han aparecido en ninguno de ellos.

JORGE MONTOYA

Fue elegido congresista con 138 mil votos. Ingresó a la Marina de Guerra en 1967 y se retiró en 2007. Fue director general de Material de la Marina.