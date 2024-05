Jorge Montoya a favor del incremento de más de S/3 mil soles por función congresal: “Debe continuar”

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció sobre la controversia por el aumento de más de S/3 mil otorgado por la Mesa Directiva a los parlamentarios por concepto de función congresal, revelado por el programa Punto Final el último domingo.

Montoya Manrique confirmó su participación como uno de los firmantes de la moción que propuso la “actualización” de dicho monto, junto a otros nueve voceros de diversas bancadas parlamentarias.

Según informó ‘Punto Final’, la designación actual de S/7617.20 soles aumentaría hasta los S/11 mil soles, luego de considerarse el pedido hecho los voceros de diferentes grupos parlamentarios.

Las bancadas que habrían solicitado el incremento de la designación serían Perú Libre, Somos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial, Renovación Popular, Acción Popular y Perú Bicentenario.

Según declaró Montoya a RPP , el incremento “debe continuar para adelante”, argumentando que se trata de una cuestión de “jerarquía” que el Congreso debe mantener respecto a otras entidades públicas.

“Yo considero que la medida que se ha tomado es adecuada y debe continuar para adelante, pero eso es decisión de la Mesa Directiva”, declaró el congresista.

“El tema que tienen que tener claro es que el Congreso tiene una jerarquía dentro de las organizaciones del Estado. Viene después de la Presidencia, después vienen los fiscales supremos, los ministros. El congresista gana 15 mil y pico soles, un fiscal supremo gana 45 mil soles. La diferencia es de tres veces lo que se gana”, explicó.

El parlamentario enfatizó que este asunto es “totalmente administrativo” y debe ser evaluado exclusivamente por la Mesa Directiva, dejando claro que no está calificando si los legisladores merecen o no dicho aumento. “No estoy calificando si lo merecen o no. Es una cosa que se ha emitido técnicamente (...) Se ha manejado en contra del Congreso, como siempre”, comentó.

Aumento pasará a reconsideración

Por su parte, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que se reconsiderará esta decisión en la próxima sesión de la Mesa Directiva, en respuesta a la solicitud de la congresista Susel Paredes de reexaminar el incremento de la función congresal.

“Debo informar a la Representación Nacional que en la última Junta de Portavoces (de) hoy se ha definido el mecanismo para poder ver la reconsideración que ha formulado la congresista Susel Paredes a efecto que la Mesa Directiva reexamine la aprobación del incremento de la función congresal”, comunicó. “En esa instancia que se ha dado esa resolución, en esa instancia se va a tener que reconsiderar, ratificar o dejar sin efecto la misma”, agregó.





