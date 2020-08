Las comunas de Santiago y Estación Central, en Chile, iniciaron este lunes su etapa de desconfinamiento o transición decretada por el Gobierno central luego de meses de cuarentena por el coronavirus (Covid-19). Sin embargo, las aglomeraciones en centros comerciales generaron que el alcalde de la primera jurisdicción realizara una fuerte crítica: “Aquí a mayor libertad, mayor responsabilidad. Y claramente, aquí la estupidez humana ha sido superior”.

Las expresiones del alcalde Felipe Alessandri se dieron luego de su arribo al centro comercial Asia Pacífico, también conocido como Mall Chino. La autoridad llegó hasta dicho establecimiento para constatar la aglomeración que se había formado y determinar medidas correctivas junto a otros funcionarios.

Según explicó Alessandri a la prensa, solo 12 de los 70 locales del ‘mall’ abrieron sus puertas. Sin embargo, lo que aparentemente generó la gran afluencia de público fueron las ofertas anunciadas vía redes sociales por uno de los puestos.

Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri confirma clausura a "Mall Chino": "La estupidez humana ha sido superior"



La culpa no es solo de la ciudadanía y de la tienda, las autoridades deben asumir su responsabilidad, deben garantizar y velar por una transición estable pic.twitter.com/Do59mPgFcl — RodrigoSaavedra (@Ro_SaavedraM) August 17, 2020





En esa línea, precisó que si bien dicha tienda tenía horarios de atención agendados y cumplió las medidas recomendadas, finalmente hubo un desborde que no permitió guardar el distanciamiento social.

Debido a lo ocurrido, el centro comercial fue clausurado. Y aunque el alcalde responsabilizó principalmente a las personas, el intendente de la Región Metropolitana de Chile, Felipe Guevara, apuntó que el ‘mall’ no cumplió con todas las condiciones para operar.

“En los espacios comunes de este centro comercial no había distanciamiento físico, no había los recuadros necesarios en el piso. El protocolo, nos decía el administrador, no se cumplió, porque la gente se agolpó. No se les tomó la temperatura ni ninguna de las medias necesarias”, manifestó.

Paula Labra, titular de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana de Santiago, también refirió que el centro comercial no tomó las medidas necesarias para evitar la aglomeración, por lo que anunció el inicio de un proceso sumario sanitario que implica la prohibición de funcionamiento y una multa que puede llegar a los 50 millones de pesos (casi US$62.000).





En Santiago, otra aglomeración se vio en los exteriores de la caja de crédito prendario conocida como “Tía Rica”, por lo que carabineros concurrieron al lugar para ordenar y preservar el distanciamiento social. Las personas incluso empezaron a formar colas desde la madrugada, al igual que en el citado ‘mall’, según reportó CNN Chile. En los exteriores de algunas agencias bancarias el panorama fue algo similar.

En el caso de la comuna de Estación Central, las aglomeraciones se vieron en el conocido Barrios Meigs, en donde el comercio ambulatorio impidió el distanciamiento social.

Medida

El desconfinamiento fue anunciado la semana pasada por el ministro de Salud, Enrique Paris. Ello como parte de un plan que consta de cinco pasos. El primero fue la cuarentena, a la que le siguen las fases de “Transicion”, “Preparación”, “Apertura inicial” y “Apertura avanzada”.

En Chile, unas sesenta comunas, de un total de 346, se encuentran en cuarentena. Sin embargo, una veintena de jurisdicciones ya ha dejado la medida. Santiago había iniciado el confinamiento el 26 de marzo, mientras que su colindante Estación Central lo hizo el 30 de abril.

Sin embargo, ambas comunas aún deben cumplir algunas medidas. Por ejemplo, el toque de queda desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. del día siguiente, el uso de mascarillas o el mantenimiento de la cuarentena los sábados, domingos y días festivos. Asimismo, se mantienen prohibidos el funcionamiento de cines, teatros, discotecas, bares, gimnasios; al igual que la atención al público en restaurantes y cafés. Las clases escolares presenciales continúan suspendidas, las fronteras terrestres y aéreas siguen cerradas y, entre otras disposiciones.