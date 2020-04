La reciente difusión de videos en las redes sociales en el que se muestran varios cadáveres en las calles de Guayaquil, Ecuador, ha generado preocupación en el país y en el ámbito internacional. El diario El Universal reveló hoy que la Policía ecuatoriana maneja un listado con 450 cuerpos que deberá ser retirados de sus viviendas.

Asociación Taurina denuncia a alcalde Jorge Muñoz por usar Plaza de Acho como albergue para indigentes

“No hay cifras oficiales sobre cuántas personas han fallecido y sus cuerpos no han sido retirados, tampoco sobre los levantamientos ejecutados. No obstante, según un listado que tiene la Policía para acudir a los levantamientos y al que pudo acceder este Diario, este martes estaban registrados casi 450 cuerpos en lista de espera para ser retirados de las viviendas”, señaló dicho medio.

El gobierno ha reconocido las dificultades para retirar los cuerpos; sin embargo, no hay cifras oficiales sobre cuántas personas han fallecido, y si se ha realizado algún levantamiento hasta la fecha.

No muy lejana es la cifra que brindó el concejal de Guayaquil, la noche del lunes. Andrés Guschmer señaló que esa lista era de 400 cuerpos.

La crisis que viene afrontando Guayaquil, región más afectada por el coronavirus (COVID-19), se da por la falta de apoyo del Gobierno ecuatoriano, lo que ha generado que algunas personas empiecen a quemar llantas, muebles y ropa de sus fallecidos.

El temor de las familias y vecinos es de contagiarse. Es por esa razón que, deciden quemar algunas pertenencias.

Conteo de cadáveres

Según el registro de la Policía local se han reportado más de 550 casos de fallecimiento en hogares desde el jueves. No obstante, en el Registro Civil se han inscrito desde el pasado 23 de marzo más del triple de las actas de defunción que se emiten regularmente. En un día normal se inscriben entre 30 y 40 actas de defunción.

El presidente del directorio de BanEcuador y actual encargado del levantamiento de los cuerpos, Jorge Wanted, explicó que se recogen unos 150 cuerpos al día.

“Ya hemos inhumado a casi 50 fallecidos de forma digna, no es ninguna fosa común. Los otros van a las morgues provisionales en distintos puntos como el hospital del Guasmo, en el Teodoro Maldonado, hospital de Los Ceibos y Monte Sinaí”, explicó. Además, agregó que hay algunas morgues ya colapsadas.

Serán enterrados

El Gobierno de Ecuador anunció que construirá un camposanto para enterrar de forma digna a los muertos de la ciudad de Guayaquil.

El propio presidente de la República, Lenín Moreno, anunció por redes sociales que ya han empezado los trabajos para la creación de ese cementerio y que de la tarea se hará cargo el presidente del Banco de Desarrollo Jorge Wated.

Y señaló que esa decisión la tomó tras coordinar acciones en ese sentido con su vicepresidente, Otto Sonnenholzner, quien recientemente habló sobre la posibilidad de una fosa común para enterrar cadáveres en Guayaquil.

El mandatario se refirió a “la creación de una Fuerza de Tarea (..) para que los compatriotas fallecidos en Guayaquil tengan el entierro digno que merecen, en un camposanto”. “¡Ya iniciaron el trabajo hace pocas horas!”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Jorge Wated mencionó también que con la ayuda de la empresa privada se viene alistando un camposanto con capacidad hasta para 2000 cuerpos en Parque de la Paz de Pascuales y de la parroquia La Aurora.

Hasta la fecha, Ecuador tiene 2.302 contagiados, 79 fallecidos y 3.423 casos sospechosos.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Por qué todos los fallecidos por causa del coronavirus en Perú serán cremados?

Coronavirus: sacerdote oficia misa virtual sin percatarse que estaban activados los filtros (VIDEO)

Coronavirus: para evitar ser detenido sujeto finge estornudo frente a sereno y lo insulta (VIDEO)