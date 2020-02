La empresa Uber canceló las cuentas de al menos 240 usuarios de México debido a que se subieron a los vehículos de dos conductores que transportaron a un posible portado del coronavirus que estuvo en la ciudad china de Wuhan, epicentro de esta enfermedad respiratoria.

Mediante un comunicado, el aplicativo informó que la Secretaría de Salud de México les informó sobre un usuario que estaría infectado con dicha enfermedad. “Se respondió dicha solicitud el mismo 31 de enero con información de contacto de dos socios conductores que posiblemente realizaron viajes con el usuario del perfil ubicado”, se lee en el pronunciamiento que difundió en Twitter.

“A partir de la fecha del primer viaje realizado por el usuario, 240 usuarios realizaron viajes con los dos socios conductores ya mencionados. A continuación, de acuerdo a nuestros protocolos y de manera proactiva, hemos procedido a enviar información a estos dos conductores y a los 240 usuarios respecto a la desactivación temporal de sus cuentas con el único objetivo de compartirles la información oficial preventiva de la Secretaría de Salud respecto a la posibilidad de contactar a la Unidad de Inteligencia Edipemiológica y Sanitaria (UIES) en caso de requerir mayor información o presentar síntomas”, informaron.

Mediante redes sociales, una de los 240 usuarios a los que le suspendieron temporalmente su cuenta reportó el mensaje que le envió Uber mediante Twitter.

“Uber me cancela cuenta, tras un mensaje enviado por ellos, bajo argumento de un “supuesto” contagio de Coronavirus de un usuario que utilizo el mismo vehículo. No responden, no preocupa la cuenta, sino el caos que su aviso puede generar”, escribió.