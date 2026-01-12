El presidente de Miguel Díaz‑Canel afirmó este lunes que no existen conversaciones en curso con el gobierno de Estados Unidos “salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, desmintiendo declaraciones previas del presidente estadounidense Donald Trump sobre un diálogo con La Habana.

A través de su cuenta en la red social X, Díaz-Canel señaló que las únicas interacciones bilaterales se limitan a acuerdos migratorios que Cuba cumple escrupulosamente, y que no hay pláticas políticas o negociaciones abiertas con la administración estadounidense.

Esta comunicación surge después de que Trump asegurara el domingo que su gobierno estaba “hablando con Cuba” y exhortara a la isla a “alcanzar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”. Asimismo, el mandatario estadounidense ha manifestado su postura de que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”, en una advertencia pública sin detalles claros sobre el tipo de acuerdo que desea lograr.

Contexto de tensiones crecientes

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han sido tradicionalmente tensas debido a décadas de confrontación ideológica, el embargo económico y políticas migratorias restrictivas. Díaz-Canel subrayó la importancia de que cualquier avance en las relaciones se base en principios del derecho internacional, igualdad soberana y respeto mutuo, y no en lo que calificó como actitud hostil y coercitiva.

Analistas señalan que este contexto de presión estadounidense se intensifica también por acontecimientos geopolíticos recientes en la región, especialmente relacionados con Venezuela, donde un operativo militar estadounidense derivó en cambios de liderazgo y tensiones sobre la influencia regional.

En contraste con la postura cubana, Trump ha mantenido una retórica de firmeza hacia La Habana y ha sugerido públicamente que Cuba debe negociar términos con Washington ante lo que él considera “una ventana de oportunidad”.

La situación muestra un panorama de alta tensión diplomática, sin señales claras de un acercamiento político formal entre ambos gobiernos, aunque sí persisten canales técnicos en áreas específicas, como migración.