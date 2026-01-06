El gobierno de Cuba publicó este martes los nombres de 32 militares cubanos fallecidos durante el ataque de Estados Unidos en Caracas, operación que culminó con la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

El anuncio se produjo un día después de que el Ejército de Venezuela difundiera esquelas fúnebres de 23 uniformados venezolanos muertos en los mismos hechos.

Detalles de los militares cubanos fallecidos

Según medios oficiales cubanos, 21 de los fallecidos pertenecían al Ministerio del Interior, entre ellos tres oficiales de alto rango: dos coroneles y un teniente coronel. Los 11 restantes eran integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su mayoría soldados.

La información fue difundida tras versiones del gobierno venezolano que señalan que personal extranjero participaba en labores de cooperación en seguridad.

Bajas reportadas por el Ejército venezolano

Del lado venezolano, el ejército publicó el lunes en su cuenta oficial de Instagram 23 esquelas fúnebres, correspondientes a:

Cinco almirantes

Dieciséis sargentos de distintos rangos

de distintos rangos Dos soldados

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró el domingo que parte de la custodia de Maduro fue asesinada “a sangre fría” durante la incursión estadounidense, que incluyó bombardeos en Caracas y en otros tres estados del país.

Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Maduro fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde se declararon no culpables de cargos por narcotráfico y terrorismo ante una corte federal.

Cooperación histórica entre Cuba y Venezuela

Cuba y Venezuela mantienen una estrecha relación de cooperación desde hace décadas, especialmente en defensa, salud y educación. La publicación de la lista de militares cubanos fallecidos confirma el impacto regional del operativo y eleva la tensión diplomática en América Latina.