El Gobierno mexicano confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, una joven de 18 años que desapareció el 9 de abril en el norteño estado de Nuevo León en un caso que sacudió al país.

El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Ricardo Mejía, expuso que las autoridades locales localizaron el cuerpo de la joven en una cisterna del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo de la zona metropolitana de Monterrey, la segunda más habitada del país.

“En la última comunicación que se tuvo con el fiscal (de Nuevo León, Gustavo Guerrero), hace algunos momentos, nos informa que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, que se lo llevaron al servicio médico forense para hacer la necropsia”, indicó.

El funcionario recordó que Escobar provenía de una fiesta y descendió de un taxi en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, aunque no se ha aclarado cómo llegó el cuerpo al motel.

“Mi hija está muerta”

Mario Escobar, padre de Debanhi, criticó con dureza la labor de la fiscalía por la tardanza en la investigación y búsqueda de su hija.

“Por creer en la fiscalía, pido perdón a mi familia, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, declaró según publica El Tiempo, esta madrugada Mario Escobar tras reconocer la ropa, el calzado y un crucifijo que vestía su hija el pasado 9 de abril, cuando desapareció.

“El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, criticó el padre.

López Obrador lamenta muerte de Debanhi

En su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “lamentable” el hecho, del que aún se desconocen las causas y si fue un feminicidio.

El mandatario aclaró que la investigación corresponde al Gobierno de Nuevo León y a la Fiscalía General del Estado, pero ofreció la disposición del Gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR).

“También es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso, este asunto correspondería a la Fiscalía General, también si los familiares, los amigos, lo consideran, para que no haya dudas y se aclare”, manifestó el mandatario.

El caso muestra la ola de violencia machista y de desapariciones en México, donde asesinan a más de 10 mujeres al día y hay más de 99.000 personas no localizadas desde 1964, según cifras oficiales.

Con información de EFE

VIDEO RECOMENDADO

Sujeto secuestro a niña de tres años https://www.americatv.com.pe/noticias/