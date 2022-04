Mario Escobar, padre de Debanhi, aseguró que recibe amenazas de muerte por tratar de encontrar la verdad en la muerte de su hija. La joven estudiante desapareció el pasado 9 de abril tras asistir a una fiesta en el estado mexicano de Nuevo León. Dos semanas después fue hallada sin vida.

Aunque afirmó desconocer de dónde provienen esas amenazas, aseguró que no tiene miedo y que, de ser necesario, terminaría en la Laguna de Labradores, donde sepultó a su hija, señala El Universal.

“No tengo miedo a nada y no me importa que me sigan amenazando de muerte”, señaló. “Sí me han estado amenazando; no sé quién, pero le dije a mi hija que en la bóveda de Dios hay tres lugares y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad, voy a llegar”, remarcó.

Escobar brindó estas declaraciones tras llegar junto a su esposa, Dolores Bazaldúa, a la sede de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las mujeres para asistir a una nueva diligencia sobre la muerte de Debanhi.

Caso de Debanhi pasa de desaparición a feminicidio

Según detalló a la prensa Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el caso de Debanhi Escobar ha sido reclasificado de delito de desaparición por el de feminicidio.

Asimismo, señaló que se creó un grupo interinstitucional entre el estado de Nuevo León y el gobierno federal.

“Desde el primer momento que se tuvo conocimiento del hecho, por instrucción del presidente López Obrador y de la secretaria Rosa Icela, se conformó un grupo interinstitucional que se constituyó en la Fiscalía General de Nuevo León”, señaló.

“Este grupo está coadyuvando en los trabajos, evidentemente es una responsabilidad del Ministerio Público de Nuevo León, pero esto va dentro del marco de la política de cero impunidad”, detalló Berdeja.