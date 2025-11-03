Una parte de la Torre dei Conti, una de las estructuras medievales más emblemáticas del centro histórico de Roma, se derrumbó parcialmente este lunes durante obras de restauración, dejando a un trabajador atrapado bajo los escombros, informaron las autoridades italianas.

El colapso se produjo poco después de las 11:30 a. m., cuando parte del interior y una sección de la fachada de la torre cedieron, generando una densa nube de polvo blanco que cubrió la vía pública. La torre, situada junto al Foro Imperial y a pocos metros del Coliseo, se encuentra en una de las zonas más transitadas y turísticas de la capital italiana.

Bomberos rescatan a tres trabajadores

Según reportes de los bomberos de Roma, tres obreros que se encontraban en el interior fueron evacuados, uno de ellos en estado crítico y trasladado de inmediato a un hospital cercano. Un cuarto trabajador permanece atrapado bajo los restos, según confirmó un portavoz de la oficina del alcalde.

El alcalde Roberto Gualtieri y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, acudieron al lugar mientras los equipos de emergencia acordonaban la zona y trabajaban para estabilizar la estructura.

Un reportero de AFP presente en el sitio relató que un segundo colapso parcial ocurrió poco antes de las 13:00 horas, lo que obligó a reforzar las medidas de seguridad y ampliar el perímetro de exclusión.

Inspección con drones y grúas

Los bomberos desplegaron grúas y drones para inspeccionar la parte superior de la torre y las condiciones internas del edificio. “Estamos procediendo con extrema precaución por el riesgo de nuevos desprendimientos”, declaró un portavoz del cuerpo de rescate.

Uno de los trabajadores rescatados, Ottaviano, de 67 años, contó que logró escapar por un balcón en el momento del colapso.

“No era seguro. Solo quiero irme a casa”, declaró a los medios, aún cubierto de polvo blanco.

Una joya medieval en restauración

La Torre dei Conti, construida a inicios del siglo XIII, es una de las torres medievales más importantes de Roma. Fue erigida por orden del noble Annibaldo dei Conti di Segni, sobrino del papa Inocencio III, y ha sobrevivido a terremotos, guerras y remodelaciones urbanas.

Actualmente, el edificio se encontraba en proceso de restauración con fondos de la Unión Europea, dentro de un proyecto de recuperación del patrimonio histórico romano.

Las autoridades italianas informaron que se investigarán las causas del derrumbe, aunque las primeras hipótesis apuntan a una falla estructural durante los trabajos de renovación interna.