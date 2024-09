El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si pierde la elección del próximo noviembre no volverá a presentarse en 2028, según una entrevista difundida este domingo

“No, no me veo (postulándome de nuevo). Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto”, respondió el expresidente de 78 años a una pregunta en el programa Full Measure sobre si volvería a presentarse en las elecciones del 2028.

Trump dijo, sin embargo, que espera tener “éxito” en las urnas el 5 de noviembre.

El republicano se encuentra al apar en la carrera contra la candidata demócrata Kamala Harris, inclusive en los estados clave donde probablemente se decidirá la elección.

El Partido Demócrata vio resurgir su apoyo después de que el presidente Joe Biden, de 81 años, se retiró de la contienda tras un catastrófico desempeño en un debate televisivo contra Trump.

Cabe recordar que de 2017 a 2021, Donald Trump fue electo como el presidente número 45 de los Estados Unidos, logrando recibir la banda presidencial del mandatario saliente, Barack Obama, por lo que en caso de ganar las elecciones de este año, estaría consumando su segundo periodo.

En la actual campaña presidencial, el candidato del Partido Republicano fue víctima de un intento de asesinato durante un evento realizado en Pensilvania, así como el más reciente tiroteo a las afueras de su club de golf.





