El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibe este jueves 15 de enero de 2026 en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, en un encuentro que se da en medio de tensiones y reajustes en la política venezolana tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

La reunión tiene lugar en un contexto internacional marcado por la intervención estadounidense en Venezuela y el control sobre sus recursos petroleros, lo que incluye la incautación de un sexto petrolero vinculado a ese país a pocos días del encuentro.

Contexto político y llamados al diálogo

Este acercamiento con Machado ocurre apenas después de que Trump elogió públicamente a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien sostuvo una llamada catalogada como “productiva y cortés”, en la que abordaron temas bilaterales como petróleo, comercio y seguridad.

Rodríguez —quien asumió el cargo de presidenta encargada el 5 de enero tras la captura de Maduro— ha buscado mostrarse cooperativa con Washington, incluso mientras grupos opositores debaten sobre la legitimidad de su liderazgo y el rumbo político del país.

Tensiones y simbolismos del encuentro

Aunque la reunión en la Casa Blanca con Machado se proyecta como un gesto de apoyo a la oposición venezolana, analistas señalan que Trump ha mostrado ambivalencia respecto a su rol futuro en Venezuela, al mismo tiempo que prioriza la estabilidad política y el acceso al petróleo venezolano.

La política exterior del presidente estadounidense frente a Venezuela combina elementos de presión económica, como el bloqueo a los envíos petroleros no autorizados, y diálogo con distintos sectores políticos, evidenciando una estrategia de “palo y zanahoria” ante la prolongada crisis venezolana.

Situación en Venezuela: tras la captura de Maduro

La agenda sobre Venezuela en EE. UU. se ha intensificado desde el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses realizaron una operación que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas, generando un nuevo escenario político en el país sudamericano.

Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y ha buscado posicionarse como interlocutora con Washington mientras implementa medidas como la liberación de presos políticos.