Donald Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump reconoció al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, así comunicó la Casa Blanca.

El pronunciamiento de Estados Unidos responde a la autoproclamación de Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela en medio de las protestas desarrolladas contra Nicolás Maduro.

"Hoy voy a dar el paso con ustedes. Invocando los artículos de la Constitución, ante Dios... Venezuela juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional", dijo el presidente de la Asamblea Nacional en medio de la multitud.

"Si desistimos todo ese esfuerzo se habrá perdido en vano, si insistimos y salimos a la calle por la libertad el sacrificio habrá valido la pena", agregó.

Como se recuerda, miles de venezolanos salieron a las calles de su país para expresar su rechazo contra Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, simpatizantes chavistas también salieron a las calles tras ser convocados por el gobierno.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.

— The White House (@WhiteHouse) 23 de enero de 2019