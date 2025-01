Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, afirmó este miércoles 29 de enero que el régimen de Nicolás Maduro representa una amenaza no solo para su país, sino para toda América Latina.

Durante su visita oficial a Perú, donde fue recibido por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, González Urrutia denunció la desestabilización que, según él, los gobiernos autoritarios generan en la región.

“Hoy los regímenes autoritarios no actúan solos. Se protegen y colaboran entre sí, desestabilizando a las naciones democráticas y socavando las instituciones. No podemos permitirlo. Venezuela controlada por el régimen representa una amenaza no solo para sus ciudadanos, sino para toda la región. Es una realidad que no debe subestimarse”, declaró el líder venezolano.

González Urrutia, quien se encuentra en una gira por varios países de Latinoamérica, reiteró su rechazo al gobierno de Maduro, al que calificó de ilegítimo. Recordó que las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que resultó electo, estuvieron marcadas por irregularidades y falta de garantías democráticas.

“Ese día superamos innumerables obstáculos impuestos por un régimen en un proceso electoral que de ninguna manera fue libre, justo, abierto ni competitivo”, señaló.

Pese a las adversidades, el presidente electo destacó que los resultados reflejaron el deseo de cambio de los venezolanos.

Además, González Urrutia criticó la represión política en su país, calificando a Venezuela como “la mayor prisión de presos políticos en el hemisferio”.

Ante esta situación, aseguró que los demócratas venezolanos no se rendirán y continuarán organizándose para hacer valer el mandato soberano del pueblo.