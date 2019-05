El mensaje de Mike Pompeo a los venezolanos: "Ustedes pueden exigir el retorno de la democracia"

Síguenos en Facebook

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, envió un mensaje a los venezolanos luego de la difusión de un video en el que aparece Nicolás Maduro reunido con los soldados del Ejército en una zona de entrenamiento militar.

El funcionario subió en su cuenta de Twitter el video -a través del cual- indicó que los ciudadanos de ese país pueden exigir el retorno de la democracia.

"Ustedes pueden hacer que sus instituciones, su ejército y sus líderes cumplan con los estándares más altos y exigir un retorno a la democracia", mencionó.

En ese sentido, refirió que es momento de la transición y de superar la crisis humanitaria que los afecta a consecuencia de las medidas del régimen chavista.

"El momento de la transición es ahora, no más hambre, no más niños sin medicina, no más represión. Estados Unidos se mantiene firmemente con ustedes en su lucha", subrayó.

Este sábado, Nicolás Maduro visitó el centro de entrenamiento militar del estado de Cojedes tras el intento de la recuperación de la democracia del presidente interino Juan Guaidó del último martes.