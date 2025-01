El Vaticano confirmó este domingo que las sanciones disciplinarias impuestas al cardenal peruano Juan Luis Cipriani Thorne, tras las acusaciones de abuso sexual, permanecen vigentes, aunque con ciertas excepciones concedidas.

“A raíz de las denuncias presentadas contra él, y tras la aceptación de su renuncia como arzobispo de Lima, se impuso al cardenal un precepto penal con medidas disciplinarias relativas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias, firmado y aceptado por su eminencia”, declaró Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, a la agencia EFE.

Aunque puntualizó que en ocasiones puntuales se otorgaron permisos debido a la edad y situación familiar del cardenal, Bruni subrayó que “en la actualidad dicho precepto sigue vigente”.

Niega acusaciones

El cardenal Juan Luis Cipriani, de 81 años, quien actualmente reside en Madrid, respondió a las acusaciones a través de una carta enviada al periódico español El País. Negó haber cometido abuso sexual en 1983, tal como se señala en un informe publicado el 25 de enero de 2025.

“Quiero aclarar que los hechos que describen son totalmente falsos. No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente ni en 1983, ni antes, ni después”, afirmó Cipriani en su misiva.

El cardenal detalló que las acusaciones fueron presentadas a la Santa Sede en 2018 y que, sin un proceso formal ni haber sido escuchado, en 2019 se le impusieron penas que limitaron su ministerio sacerdotal y le exigieron residencia fuera de Perú. Sin embargo, añadió que en 2020, tras una audiencia con el papa Francisco, se le permitió retomar actividades pastorales.

Aparición pública en Perú

Cipriani reapareció en el país el pasado 7 de enero, cuando recibió la Medalla Orden al Mérito en grado de Gran Cruz de manos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien destacó su “incansable labor pastoral, académica y eclesiástica”.

Alcalde Rafael López Aliaga condecoró al cardenal Juan Cipriani a pesar de la grave denuncia contra el prelado.

Por su parte, el vicario regional del Opus Dei en Perú, Ángel Gómez-Hortigüela, negó que existiera un proceso formal contra Cipriani dentro de la organización. Sin embargo, reconoció que pudo haber ofrecido una mejor acogida a la supuesta víctima, lamentando no haber atendido su solicitud de entrevista en 2018.

Cipriani reiteró su “rechazo y repulsa total” hacia los abusos sexuales a menores y personas vulnerables, y aseguró su compromiso con la lucha de la Iglesia para erradicar este flagelo.

