El embajador de Israel en el Perú, Eran S. Yuvan, califica de “monstruoso” el ataque llevado a cabo por la milicia islamista Hamás contra suelo israelí el 7 de octubre. “Más de 1400 israelíes fueron asesinados brutalmente. Familias [fueron] quemadas vivas. Niños decapitados. La gente fue asesinada a sangre fría. Hijos fueron asesinados en frente de sus padres y padres fueron asesinados en frente de sus hijos. No hay palabras para describir esta masacre”, manifiesta. A ello, suma las alrededor de 200 personas secuestradas por Hamás -israelíes y de otras nacionalidades- para las que pide su liberación inmediata y los más de 100,000 israelíes desplazados de sus hogares. “Han debido ser sacados de sus casas en la parte sur de Israel y también en el norte de Israel a causa de ataques terroristas”, sostiene.

Sin embargo, hay también preocupación de parte de la comunidad internacional por la respuesta de Israel, que ha llevado a cabo bombardeos de represalia y alista una incursión terrestre desde el norte del enclave palestino de Gaza.





El presidente Joe Biden dijo que Israel no debe ser “consumido por la ira”, ¿qué garantías da Israel de que no habrá una matanza indiscriminada de civiles en Gaza?

Israel está haciendo por supuesto todo lo que puede para no dañar civiles que no están involucrados y minimizar el número de víctimas. Por el otro lado, las organizaciones terroristas están haciendo todo y a propósito para actuar desde la población civil y dentro o en las proximidades de instituciones civiles. Eso es un doble crimen de guerra. Están teniendo como blanco a civiles en Israel y al mismo tiempo usan a la población palestina en Gaza como escudos humanos. De acuerdo con la ley internacional, Israel ha advertido a la gente en el norte de Gaza que debe evacuar, de manera que pueda estar protegida y no salir herida. Hamás, por otro lado, ha tratado de frenar que vayan al sur. Hacemos todo lo que podemos para no herir civiles inocentes; pero mientras hacemos eso, Hamás hace lo contrario. Hay que ver por ejemplo qué pasó hace unos día en el hospital [Al-Ahli] en Gaza. La gente y los medios rápidamente culparon a Israel sin siquiera comprobar los hechos, pero tenemos información de varias fuentes de inteligencia de que claramente fue un cohete perdido. Uno de cada cinco lanzamientos de cohetes desde Gaza a Israel cae en territorio gazatí.









Israel se apresta a una incursión terrestre en Gaza para eliminar a la milicia islamista palestina Hamás. (Foto de RONALDO SCHEMIDT/AFP)





Israel culpa a la milicia palestina Yihad Islámica (que también opera en Gaza) y también la Casa Blanca dice que probablemente se haya tratado de un lanzamiento desde Gaza, pero no lo afirma al 100%, por lo que cabe aún la posibilidad de que haya sido un disparo de Israel, lo cual constituiría un crimen de guerra.

No. La evidencia dice claramente que fue un cohete de la Yihad Islámica. El hospital en Gaza no fue atacado por un misil israelí. Israel no operaba en ese momento en el área. Lo que se ve claramente son lanzamientos de cohetes exactamente al tiempo del impacto sobre el hospital. Hamás y la Yihad Islámica dijeron inmediatamente que hubo 500 muertos, solo unos minutos después, pero ¿usted ha visto los cuerpos? Esta es pura propaganda.





¿Entonces no hay muertos?

No digo eso. Es una tragedia, pero no fue causada por Israel.





La OMS ha documentado alrededor de 60 ataques a instalaciones sanitarias, incluidos hospitales y ambulancias; asimismo, organismos de la ONU hablan de cerca de 200 instalaciones educativas afectadas, y -según datos de autoridades gazatíes- 30% de las unidades residenciales en Gaza han sido destruidas o dañadas. Estos son blancos civiles, y probablemente han sido alcanzados por Israel.

Israel está actuando de acuerdo a la ley internacional. No tenemos presencia en Gaza por casi dos décadas. Nuestra guerra es contra las organizaciones terroristas y solo tomamos como blancos a organizaciones terroristas. Son blancos militares. Hacemos todo lo que podemos para evitar cualquier daño a la población civil. Y mientras la comunidad internacional llama a asistir a la gente de Gaza, Hamás roba equipo médico y otros [insumos] de UNRWA [Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina]. Nosotros hemos permitido que la ayuda humanitaria entre a Gaza desde Egipto, siempre y cuando no vaya a Hamás.





Pero Israel también ha sido criticado por demorar el permiso para el ingreso de la ayuda, ¿por qué ha tardado tanto?

No ha debido tomar tanto tiempo. Hubo llamados a Egipto desde el principio para permitir esta ayuda. Estas cosas requieren una estrecha coordinación para asegurar que la ayuda llegue a la población.

Ayuda humanitaria comenzó a ingresar el sábado. En la imagen, un convoy de camiones que transportan ayuda humanitaria ingresa a la Franja de Gaza desde Egipto a través del cruce fronterizo de Rafah el 21 de octubre de 2023. (Foto de Mohammed ABED / AFP)





Hablando de Hamás, se ha dicho que recibiría ayuda de Irán y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski incluso mencionó a Rusia, ¿a qué Gobierno(s) extranjero(s) apunta Israel como socio(s) de la organización?

Irán es parte del problema y no de la solución. Estás organizaciones terroristas, como la Yihad Islámica, Hamás o Hezbolá [que opera en Líbano], sirven como brazos de Irán. Este ataque no podría haber tenido lugar sin el apoyo financiero, el entrenamiento, las armas y municiones provistas por Irán a estas organizaciones terroristas. [...] Nosotros y la comunidad internacional llamamos a Irán, Siria, Líbano y las organizaciones terroristas del área a no tomar parte en esta guerra o a abrir otro frente contra Israel. Israel no quiere abrir otro frente en el norte, pero si es necesario, actuaremos determinadamente contra esos intentos.





Eliminar a Hamás es el objetivo principal de Israel; luego de ello, ¿qué pasaría con Gaza?

Nuestra guerra no es contra el pueblo palestino, es contra las organizaciones terroristas. Estas organizaciones no solo matan israelíes, también palestinos. Israel y la comunidad internacional se preocupan desde hace tiempo por la situación en Gaza. En 2005, abandonamos Gaza y dejamos el territorio a la Autoridad Palestina. En 2007, Hamás violentamente tomó el poder en la Franja de Gaza. Lo usaron para conseguir municiones y desarrollar cohetes. La mano de Israel siempre ha buscado la paz. Tenemos paz con Egipto, con Jordania. Con los Acuerdos de Abraham, logramos paz con Marruecos, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Sudán. Este es el tiempo de pelear contra terroristas y por la seguridad de Israel y su gente. Peleamos por nuestra existencia y sobrevivir. Al final, queremos que los palestinos también disfruten de los frutos de la paz. Israel tiene proyectos a largo plazo. Antes de este ataque, había proyectos económicos que debían aliviar y mejorar la situación de los gazatíes en distintos sectores económicos. Al final, los palestinos en Gaza necesitan una mejor vida, pero Hamás los mantiene como rehenes. Los usan. Lo que pasará luego, es difícil de decir. Primero, debemos eliminar la amenaza terrorista no solo para israelíes y palestinos, también para el mundo.





Habla de un alivio para los palestinos, pero muchos países y organismos achacan una responsabilidad a Israel por políticas como el bloqueo a Gaza. Amnistía Internacional, por ejemplo, señala que se trata de un castigo colectivo, que afecta no solo a Hamás sino a toda la población del enclave. Y el bloqueo no ha impedido este ataque. ¿No es acaso una política que no ha funcionado?

No hay bloqueo sobre Gaza. Hamás controla Gaza.





Hay restricciones de parte de Israel.

[...] Israel estuvo haciendo esfuerzos para hacer mejoras en Gaza, pero a Hamás y las organizaciones terroristas no les importa.





Ha mencionado a los israelíes desplazados, pero qué hay de los palestinos desplazados. Según Amnistía, más de 100,000 hectáreas de territorios palestinos han sido ocupadas por Israel desde 1967.

¿Es masacrar a 1400 personas justo? ¿Es herir a más de 4300 justo? ¿Es lanzar más de 7000 cohetes sobre población civil justo? No estamos en una disputa territorial. Estamos luchando contra el terrorismo, ese es el punto principal. Nos preocupamos más por los palestinos que Hamás.

Integrantes de Hamás hicieron una incursión sorpresiva a Israel el 7 de octubre, que ha cobrado la vida de unos 1400 israelíes. (Captura de video).





Pero la ocupación es parte del problema. Estas organizaciones han surgido a causa de la ocupación. No se justifica lo que han hecho, pero también hay que tener en cuenta que incluso la ONU señala que es ilegal la anexión israelí de territorios, por ejemplo Jerusalén Este.

Puedo decir que por muchos años Israel ha estado promoviendo la paz con planes específicos y acuerdos, pero los palestinos fueron siempre los que perdieron la oportunidad. Por supuesto, esperamos la paz y resolver este conflicto que es muy complicado y tiene muchos aspectos. Pero luego del 7 octubre, el juego ha cambiado. Todas las reglas han sido rotas y ahora el foco principal es eliminar la amenaza. Estoy seguro de que luego de que la eliminemos habrá tiempo de promover la paz y ver cómo podemos hacer progresos para asegurar la seguridad de israelíes y proveer mejor vida a los palestinos. Pero por ahora, el objetivo principal es liberar a los rehenes y rehabilitar las condiciones en Israel. Cuando EE.UU. y otros países estaban peleando contra el Estado Islámico, nadie hablaba de qué pasaría luego. Primero había que eliminar ese mal.





Ciertos países y voces piden que tras este terrible ataque de Hamás se pueda llegar a una verdadera solución al problema palestino-israelí. Una de esas soluciones es la de los dos Estados, uno palestino y otro israelí. Sin Hamás, ¿está posibilidad será más factible?

Hamás es el problema. No solo para Israel sino para los palestinos. [...] Siento que habrá tiempo para hablar de las soluciones para la paz, pero por ahora esas preguntas son importantes pero no relevantes, porque nuestro foco -como he dicho- es eliminar la amenaza.

En represalia por el ataque de Hamás, Israel realiza bombardeos de represalia sobre Gaza. (EFE/EPA/MOHAMMED SABLE)

Cambiando de tema, ¿cómo evalúa la respuesta del Gobierno peruano?

Perú, el día del ataque, ha hecho un anuncio claro de condenar Hamás y su ataque terrorista, y apoyar al pueblo de Israel en estos tiempos difícil. La presidenta Boluarte, el 12 de octubre reiteró este mensaje, mencionando claro que condena a Hamás y expresando su solidaridad con Israel. Obviamente, queremos que este apoyo continúe en los siguientes días y meses. Israel tiene derecho a defenderse. Perú ha sufrido el terrorismo durante los 80 y 90, así que entiende bien lo que estamos sobrellevando. Apreciamos su apoyo y el de otros países.





Eran Yuvan es representante diplomático de Israel en el Perú desde hace aproximadamente un año y tres meses. Es la primera nación latinoamericana en la que sirve. Antes lo hizo en Corea del Sur, Azerbaiyán y República Checa.