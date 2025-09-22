Un nuevo episodio de violencia carcelaria golpea a Ecuador. Este lunes, la Policía Nacional confirmó que un enfrentamiento entre bandas rivales en la cárcel de Machala dejó un saldo de 14 muertos, entre ellos un guardia penitenciario, además de 14 heridos.

El coronel William Calle, comandante de la zona, informó que el violento choque derivó también en la fuga de un número indeterminado de internos, de los cuales 13 ya fueron recapturados. “Se ha logrado ya tomar el control del centro de reclusión”, aseguró en declaraciones a Ecuavisa.

La prisión, ubicada en la ciudad costera de Machala —cercana a la frontera con Perú—, tiene capacidad para 600 personas, pero desde 2022 albergaba al doble de reclusos.

Según el reporte policial, el enfrentamiento se prolongó por unos 40 minutos, con el uso de armas de fuego, granadas y explosivos artesanales. Los disparos comenzaron alrededor de las 02:00 a.m. (hora local), momento en que los internos atacaron a los guardias penitenciarios, asesinaron a uno y tomaron como rehenes a varios policías.

Las víctimas mortales pertenecían a las bandas de Los Choneros y Los Lobos, dos de las organizaciones criminales más poderosas del país y protagonistas de múltiples hechos de violencia.

Ecuador arrastra una grave crisis carcelaria desde 2021, año en que más de un centenar de presos fueron asesinados en la peor matanza penitenciaria registrada en Guayaquil, donde incluso los reclusos transmitieron en vivo los enfrentamientos con escenas de extrema crueldad. Desde entonces, se calcula que alrededor de 500 internos han muerto en las prisiones del país.