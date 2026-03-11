Estados Unidos fue responsable de un ataque con misiles Tomahawk contra una escuela primaria iraní debido a un error de selección de objetivos, informó el miércoles el New York Times.

Funcionarios estadounidenses dijeron al periódico que la investigación sobre el ataque del 28 de febrero sigue en curso, pero las conclusiones preliminares atribuyen la responsabilidad a Estados Unidos.

El periódico indicó que el ejército estadounidense apuntaba contra una base iraní adyacente al edificio de la escuela, y que las coordenadas para el objetivo se fijaron con datos desactualizados.

Irán informó que el ataque contra la escuela primaria en la ciudad sureña de Minab dejó más de 150 muertos.

Gobierno iraní difundió imágenes de la excavación de tumbas para enterrar a las víctimas del ataque a una escuela.

Donald Trump sugirió a principios de esta semana que los propios iraníes podrían haber sido responsables del hecho, pero luego declaró que aceptaría el resultado de la investigación, fuera cual fuera.

Cuando periodistas le preguntaron el miércoles por el informe del Times, Trump respondió: “No sé nada al respecto”.

Iraníes participando en el funeral de las víctimas de un ataque aéreo contra una escuela de niñas en la ciudad de Minab. (EFE/ IRANIAN FOREIGN PRESS DEPARTMENT).

El diario neoyorquino señaló que oficiales del Centcom, el comando militar de Estados Unidos para Oriente Medio, elaboraron las coordenadas del objetivo para el ataque utilizando datos desactualizados proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa.

Añadió que los investigadores siguen analizando por qué se usaron datos desactualizados en la planificación del ataque y quién no verificó la información.

El periódico afirmó que la escuela se encuentra en la misma manzana que edificios utilizados por las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, y que el lugar donde se halla la escuela era originalmente parte de la base.

Indicó que el edificio que alberga la escuela había sido separado de la base con una valla entre 2013 y 2016.

La AFP no ha podido acceder al lugar del ataque para verificar de forma independiente el entorno ni el balance de víctimas reportado por los medios iraníes.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, responsabilizó a Estados Unidos e Israel del ataque.

Israel ha negado reiteradamente cualquier participación o conocimiento del ataque. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó la semana pasada que Estados Unidos no apuntaría intencionadamente contra una escuela.