Las misteriosas muertes de una familia y su perro en un sendero de California, que desconcertó a los investigadores durante semanas, fue debido a calor excesivo, dijo el sheriff local este jueves.

Los cuerpos del británico John Gerrish, de 45 años, su esposa Ellen Chung, de 31 años, y su hija de un año, Miju, fueron descubiertos cerca de un sendero en el Bosque Nacional Sierra. Su perro estaba cerca, también muerto.

Circularon diversas teorías sobre la causa de sus muertes, como la exposición a gases tóxicos de una mina abandonada o el consumo de agua contaminada por algas venenosas.

Pero el sheriff de Mariposa, Jeremy Briese, dijo en una rueda de prensa este jueves que la familia sufrió por temperaturas superiores a los 38º C, por lo que la causa de la muerte es “hipertermia y probable deshidratación debido a la exposición ambiental”.

Hipertermia es una elevación anormal de la temperatura corporal causada por la falla de los mecanismos de regulación de calor para lidiar con el calor ambiental, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud. El agotamiento por calor y los golpes de calor son ejemplos bien conocidos.

Briese dijo que la familia, que era relativamente nueva en la región, fue encontrada el 17 de agosto, dos días después de haber sido vistos, sin agua.

“La caminata inicial comenzó a una temperatura de 24º C”, dijo. “Para cuando bajaron, antes de alcanzar el sendero, se había disparado a 39º C”, agregó.

Las temperaturas en algunas partes de California durante el verano superan los 32º C o los 37º C, pero Briese dijo que las muertes por calor no son comunes en Mariposa.

Fuente: AFP

