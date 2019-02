Estados Unidos: incendio se registra en San Francisco (VIDEO)

El cuerpo de bomberos de Estados Unidos tratan de sofocar un incendio en el barrio de Inner Richmond, en el estado de San Francisco.

Miles de usuarios colgaron en las redes sociales algunos videos del siniestro, que habría sido originado por una fuga de gas aparentemente.

Según la periodista mexicana Lupita Juárez, los bomberos informan que hasta el momento son cuatro los inmuebles involucrados y se han evacuado a los habitantes de 1 cuadra a la redonda.

El departamento de bomberos de Estados Unidos comunicó que cinco trabajadores que habían sido reportados como desaparecidos ya han sido localizados seguros y sin heridas. Además se realiza la evacuación de cuatro edificios por medio de alarmas y con la ayuda de la policía estadounidense, que va de casa en casa para avisar sobre las evacuaciones.

#020618WF2 UPDATE THE FIVE MISSING WORKERS HAVE BEEN LOCATED SAFE AND NOT INJURED 3 alarms, 4 buildings evacuation 1 Block radius (police and fire going door to door for evacuations) AVOID AREA MEDIA PLEASE WAIT FOR UPDATES NOT TAKING ONE ON ONE CALLS pic.twitter.com/YMKrnM4rXX

— SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT (@SFFDPIO) 6 de febrero de 2019