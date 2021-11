Una mujer de Texas, Estados Unidos, viene siendo investigada por el Departamento de Policía de la ciudad de Temple tras arrojar un plato de sopa caliente al rostro de una cajera que atendía en un restaurante como señal de protesta.

Según informa KWTX, el hecho ocurrió el pasado 7 de noviembre luego que el establecimiento recibiera una llamada telefónica de la cliente -todavía sin identificar- para quejarse de que la sopa que había pedido tenía restos de plástico en su interior, ya que estaba muy caliente y la tapa se derritió.

“No toleramos este tipo de comportamiento y exigimos a nuestros ciudadanos el más alto nivel”, dijo el subjefe Allen Teston.

“Si un ciudadano cree que ha recibido un mal servicio, le recomendamos que se mantenga civilizado hasta que se resuelva el problema”, agregó.

Una cámara de seguridad del local pudo registrar cómo la empleada del restaurante se disculpaba por teléfono con la mujer y, además, le decía que iba a reembolsar su consumo. Al parecer la explicación no funcionó porque la cajera terminó colgando la llamada tras varios minutos de diálogo.

Una reacción que genera polémica

Tras varios minutos, la ofuscada mujer aparece en el establecimiento y se dirige a la trabajadora para tirarle la sopa a la cara ante la presencia de varios comensales.

“Me ardían los ojos, me sangraba la nariz, me dolió mucho”, relató la chica a través de TikTok, agregando que el alimento ya no estaba tan caliente, pero las especias del plato le afectaron.

Los policías de Temple llegaron al restaurante tras la marcha de la mujer y como primera medida optaron por prohibir su retorno en un futuro. Además, se presentaron cargos contra la agresiva clienta.

